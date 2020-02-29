Контроль цін і заборона пересування: в Кабміні розповіли, що чекає українців у разі коронавируса

В Україні, якщо буде зафіксований випадок коронавируса, можуть оголосити карантин, заборонити частина пересувань і взяти під контроль ціни.

Про це в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов. "Я можу сказати перелік того, що буде в Україні. Перш за все, це буде карантин. Ми будемо намагатися як держава робити, щоб люди один з одним не зустрічалися. Це вплине на транспорт, на туризм, на деякі інші галузі. У нас є тут повний план. тут написано червоним - "економічний прогноз у разі негативного сценарію", – сказав Милованов.

Милованов запропонував віддати інвесторам лікарні та університети РБК-Україна

"Якщо треба, ми будемо вводити обмеження на ціни для того, щоб не завищували ціни під час того сценарію" С ", - коментує міністр песимістичний прогноз уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов розкритикував дії міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

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