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22 грудня • оновлено в 09:39
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/ Ринки та компанії

Контракти з "Газпромом" підписали п'ять українських компаній

3.2т
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Контракти з російським "Газпромом" про постачання газу з 1 січня 2020 року підписали п'ять українських компаній.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на джерело на нафтогазовому ринку.

При цьому про які саме компанії і про які обсяги газу йдеться джерело не уточнило.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

При цьому, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Місце
Україна
Тег
Газпром
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Пигин Макс
Пигин Макс
Контракты? С агрессором? Зазеркалье...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Россия через ГТСУ прокачивала 80-90 млрд кубов! ЭТО давало Украине около 3 млрд. дол в год! Теперь год 65 и четыре года по 40. Так уже 3 млрд, не будет, не возбуждайтесь. Половина будет, на содержание ГТС. А потом, через 5 лет - как Путин решит!
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