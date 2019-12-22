Контракти з "Газпромом" підписали п'ять українських компаній

Контракти з російським "Газпромом" про постачання газу з 1 січня 2020 року підписали п'ять українських компаній.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на джерело на нафтогазовому ринку.

При цьому про які саме компанії і про які обсяги газу йдеться джерело не уточнило.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Його уклали на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

При цьому, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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