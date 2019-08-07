Бизнес группы компаний Трибо и Биофарма становится мощнее. Уверен, в этом году мы поставим рекорд в нашем обороте и прибыли. Наш коллектив, хоть и сократился на 400 человек, объединяет 2800 человек. Экспорт в 50 стран. В этом году мы запускаем новый завод Биофармы, новый завод в группе Трибо, плюс два цеха в нашем промышленном сегменте.

Во всех наших бизнесах, цель ясна как день - это доля мирового рынка.

И сегодня стало четко понятно, что мы должны изменить систему управления. Мои, иногда единоличные решения, решения принятые в узком кругу моих коллег, смелые решения, рискованные решения вывели нас на этот уровень. Абсолютно понятно, то, что вело нас к вершинам вчера, сегодня самый большой наш риск, самая большая угроза. Мои решения могут быть не на 100% качественными, мудрыми, соответствовать вызовам времени, современными, просчитанными.

Мы начинаем реформировать систему управления:

1. Во всех наших компаниях будут созданы реальные Советы директоров, где треть займут независимые директора. Уверен, это будут люди, которые уже стояли на мировых пьедесталах в своих сегментах;

2. Все наши компании будут аудированны KPMG, или кем-то другим (нужно отметить, что цены у KPMG для нас приличные. Может они думают, что мы внуки Рокфеллера?);

3. Совместно с B@M мы начинаем внедрять антикоррупционную политику:

- стандарт о конфликте интересов;

- запрет на любые подарки, выплаты;

- внедрение анонимной линии (любой сможет пожаловаться, если узнает, что кто-то из нашей команды дает/берет незаконные вознаграждения);

- стандарты коммерческой политики и многое другое;

4. Мы начнём готовить резерв кадров. Будем отбирать, учить и развивать молодежь! Нашу молодёжь!;

5. На всех заводах и наших офисах мы внедрим Lean;

6. На каждом заводе мы создадим (где нет) и разовьём R@D лаборатории;

7. Наш бухучёт будет по МСФО;

8. 40% людей в наших офисах будут англоязычны.

9. Мы создадим комитеты по направлениям, которые находятся в нашем фокусе.

Я продолжу вникать до молекул, работать по 14 часов в сутки, учиться и делиться знаниями, я буду бежать в защиту, туда, где увижу пробел в нашей обороне и буду перебегать с фланга на фланг, где увижу возможности для нас. Моя задача раскрыть таланты нашей великой команды, наших великих директоров, технологов, инженеров и маркетологов. Я играющий тренер, не более того. Моя задача вовремя увидеть нового лидера команды и дать пас. Сотни пасов.

Мы идём на взлёт, пожелайте нам успеха.

Спасибо!

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