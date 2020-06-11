Конгрес США затвердив військову допомогу Україні на $250 млн

Конгрес США затвердив весь пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн.

Кошти буде надано за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (USAI) відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США. Про це повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

Військова допомога Україні

Там уточнили, що згідно з американським законодавством, 50% допомоги за програмою USAI надається Україні лише за умови здійснення практичних кроків у сфері реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони.

"Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ тощо", – сказано у повідомленні.

Окремий акцент у цьогорічному пакеті допомоги робиться на підтримці Військово-Морських Сил ЗСУ, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів. У посольстві подякували США за допомогу.

Військова допомога Україні Посольство України в США

Як писав OBOZREVATEL, в середині травня США передали Україні черговий вантаж з військовою допомогою для використання в зоні ООС на Донбасі загальною вартістю понад $25 млн.

Дослідницький комітет Республіканської партії США представив в Конгрес доповідь з пропозиціями визнати Росію "країною – спонсором тероризму" і запровадити нові санкції проти компаній і окремих осіб.

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