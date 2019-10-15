Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 11:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Конфіскували $30 млн: в ЄС прийняли рішення щодо "грошей Януковича"

1.8т Читати матеріал російською

Латвійський суд прийняв рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками.

Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України. "Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалено рішення про їх конфіскацію", – сказано у повідомленні.

У відомстві уточнили, що ці кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. "Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", – додали в Генпрокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Янукович і його так звана Сім'я, яка налічує 56 осіб з найближчого оточення, вивели з України $ 40 млрд державних активів.

У грудні 2018 року влада Швейцарії продовжили на рік заморожування активів побіжного екс-президента України Віктора Януковича і наближених до нього людей.

У феварле 2019 року повідомлялося, що бюджет України отримає 1,48 млрд гривень від спеціальної конфіскації коштів злочинної організації побіжного президента Віктора Януковича.

Новина доповнюється...

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Латвія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
шпроты падки на чужие деньги,как и свидомая нечисть....но,почему обоз не пишет,что эти доллары пополнят бюджет латвии,а не будут возвращены на окраину,где их бы быстро распилили укропатриоты...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel