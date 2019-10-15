Конфіскували $30 млн: в ЄС прийняли рішення щодо "грошей Януковича"

Латвійський суд прийняв рішення про конфіскацію $30 млн, які пов'язують з колишніми українськими чиновниками.

Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України. "Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалено рішення про їх конфіскацію", – сказано у повідомленні.

У відомстві уточнили, що ці кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. "Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", – додали в Генпрокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Янукович і його так звана Сім'я, яка налічує 56 осіб з найближчого оточення, вивели з України $ 40 млрд державних активів.

У грудні 2018 року влада Швейцарії продовжили на рік заморожування активів побіжного екс-президента України Віктора Януковича і наближених до нього людей.

У феварле 2019 року повідомлялося, що бюджет України отримає 1,48 млрд гривень від спеціальної конфіскації коштів злочинної організації побіжного президента Віктора Януковича.

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