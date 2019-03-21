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Конфіскацію відклали: в суперечці "Нафтогазу" з "Газпромом" трапився новий поворот

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Лондонський комерційний суд заборонив російському газовому монополістові "Газпром" виводити активи з Англії та Нідерландів.

Як повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", слухання щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між "Нафтогазом" і "Газпромом" пройшли 15 березня.

Також суд відклав конфіскацію активів російської компанії на користь "Нафтогазу" до остаточного рішення апеляційного суду Швеції, у якому "Газпром" заперечує свій програш у Стокгольмському арбітражі.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Крім того, газовий монополіст РФ зобов'язаний протягом 28 днів із моменту задоволення клопотання надати грошове забезпечення на рахунок суду або ескроу рахунок (рахунок, який використовується власником контрольного пакета акцій для виплати коштів акціонерам. — Ред.) одного з лондонських банків як гарантії виконання вимог суду.

"Це не скасовує обов'язків "Газпрому" щодо не приховування активів і не виведення їх із території Англії", — наголосили в "Нафтогазі".

Якщо "Газпром" буде ухилятися від виконання рішення Англійського комерційного суду, до нього будуть застосовані санкції у вигляді штрафів або притягнення до кримінальної відповідальності директорів чи інших посадових осіб компанії.

Відзначається, що "Нафтогаз" зі свого боку зможе безперешкодно продовжити виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Англії та Уельсу.

Як писав OBOZREVATEL, Україна має намір подати позов проти "Газпрому" за порушення європейського законодавства в сфері конкуренції.

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Теги
ГазпромНАК "Нафтогаз"Нафтогаз Україниекономіка
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