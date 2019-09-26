"Конфіскації у росіян": у Гончарука розповіли про нюанси продажу землі

Після відкриття ринку землі в Україні, щоб не допустити зловживань, держоргани перевірятимуть громадян і компанії, які захочуть придбати ділянки.

Перший заступник міністерства економіки по сільському господарству Тарас Висоцький в коментарі OBOZREVATEL заявив, що компанія-покупець або громадянин повинні перевірятися при реєстрації на предмет походження бенефіціарів.

"Крім того, буде постійний моніторинг власників землі. Якщо програмне забезпечення, яке за всіма реєстрами перевірятиме покупця, не покаже червоне світло для підозрілого покупця, то моніторинг це питання має зняти. Якщо в рамках моніторингу стане відомо, що росіянин чи російська компанія стали власником української землі, ділянку конфіскують", – розповів Висоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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