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27 вересня • оновлено в 19:43
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/ Ринки та компанії

"Конфіскації у росіян": у Гончарука розповіли про нюанси продажу землі

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Після відкриття ринку землі в Україні, щоб не допустити зловживань, держоргани перевірятимуть громадян і компанії, які захочуть придбати ділянки.

Перший заступник міністерства економіки по сільському господарству Тарас Висоцький в коментарі OBOZREVATEL заявив, що компанія-покупець або громадянин повинні перевірятися при реєстрації на предмет походження бенефіціарів.

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"Крім того, буде постійний моніторинг власників землі. Якщо програмне забезпечення, яке за всіма реєстрами перевірятиме покупця, не покаже червоне світло для підозрілого покупця, то моніторинг це питання має зняти. Якщо в рамках моніторингу стане відомо, що росіянин чи російська компанія стали власником української землі, ділянку конфіскують", – розповів Висоцький.

"Конфіскації у росіян": у Гончарука розповіли про нюанси продажу землі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Самое главное у китайцев отбирать не будут. А это самые главные риски.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Как же сильно мосговые пoлyжoпия рaгyлeй мaйдaвoшками поражены. Еще ни рынка земли, ни россиян желающих купить ее нет, а бaбуины уже вовсю борются с ахреccoром, который желает скупить всю землю Вyкраине и выселить нерaбыдлo за пределы Галактики.
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