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Конференція 8P 2019: опублікована програма

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45+ спікерів, реальний досвід, практичні доповіді, ТОП актуальних тем - все це в програмі конференції 8P. В рамках одного івенту ти відвідуєш відразу 5 конференцій. Як це можливо? Вільно переміщаючись між потоками.

Конференція 8P 2019: опублікована програма

Коли: 13 июля 2019 р

Де: ОК "Одеса", Гагарінське плато, 5.

Пам'ятай, кожен доповідь в рамках конференції маркований рівнем складності: від новачка до профі. Так ти зможеш отримати максимум корисностей, грамотно спланувати свій день і побувати на всіх найсоковитіших доповідях.

У потоці Інтернет-маркетинг для бізнесу великі гравці ринку розкажуть:

  • які бізнеси будуть виживати в умовах постійно зростаючої конкуренції в пошукових системах, що ростуть за клік ставок і перенасиченого пропозиціями ринку (Prom.ua);

  • як робити маркетинг на глобальних ринках (Founder групи IT компаній і венчурний інвестор);

  • як зробити коллтрекінг рентабельним для великого інтернет-магазину з 3+ млн трафіку в місяць (Ringostat);

Свіжі рішення в доповідях PPC для фахівців:

  • як фахівця по платному трафіку вижити в світі тотальної автоматизації;

  • як прогнозувати зони росту і ризиків на основі даних;

  • про практичні приклади використання скриптів і API.

Спікери потоку SEO для фахівців розкажуть:

  • як створити, розкрутити і продати за шестизначну суму сайт під амазон;

  • як впровадити комплексний підхід до агрегації та аналізу даних для аудиту сайту;

  • як ефективно будувати посилання (без ризику гугл бана);

У потоці Арбітраж трафіку знають, як робити гроші:

  • facebook з мільйонними оборотами (гемблінг, просування iOS додатки);

  • закупівлю трафіку через партнерську програму;

  • трафікогенераціі і монетизації в Європі під кілька локацій.

NEW SMM & Digital, п'ятий ювілейний потік 8P 2019:

  • запуск рекламних кампаній в соціальних мережах від А до масштабування;

  • ситуативний контент – вірусні охоплення з бюджетами для бідних;

  • як відрізнятися, якщо у тебе з конкурентами однаковий продукт;

На 8P приїдуть найбільші гравці не тільки українського, а й світового ринку, серед яких: Rozetka, Comfy, EVО, TemplateMonster, Monobank, RIA, Інтертоп, Doba, Citrus, EVА, Platon, iProspect, Укрзолото, Govitall, WebPromoExperts, Unisender, Admitad, bodo, Reply, ЛУН, ПриватБанк, SalesDoubler, Kimberly - Clark, SendPulse, і ін.

З кожним з них у тебе буде можливість поспілкуватися тет-а-тет. Місця вистачить для всіх 5 залів, 2 шатра, 2 лаунж-зони, тераса і безліч міні-локацій. Уже зараз у 8Р є чат в Telegram : тренди інтернет-маркетингу і жарти.

Легенда конференції 8P панельні дискусії - джерело Лайфхак зі світу інтернет маркетингу. Тут дістаються всі козирі, тільки встигай записувати все в свій брендований 8P блокнот. 45+ спікерів і 1800+ учасників, скільки фішок вони спалять в цьому році?

Інтерактивна зона 8P 2019 - виставка стендів. На кожному отримай наклейку, заповни квест-карту і виграй призи на закритті конференції. Для тебе ми приготували: смарт-годинник Apple Watch Series 4, Крутецкий великий від Велопланета, годинник Tissot Classic Dream Gent і багато інших ніштяк ..

Beach Afterparty. Всім відомо: "Хто багато працює, той добре відпочиває", а 8Р - це апріорі літо, Одеса і спекотна тусовка 🔥.

Дай корисної їжі своєму мозку - лови промокод від Аркадія і економ 10% 🐙OBOZREVATEL_8P.

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