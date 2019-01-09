Компенсація за неякісні послуги ЖКГ: українцям напророкували ''кола пекла''

Компенсація за неякісні послуги з електропостачання, на яку зможуть претендувати українці, матиме символічний характер і не зможе покрити можливі збитки від перепадів напруги.

Про це розповіла в ефірі ObozTV експерт із енергетичних питань Марія Яковлєва, коментуючи відповідну ініціативу Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

"Щодо компенсації за неякісні послуги, є відповідний порядок, розписані дати, за скільки повинні надавати документи, приєднувати, відновлювати постачання, якщо є перепади", – пояснила вона.

Однак, як зазначила Яковлєва, компенсувати можливі збитки через неякісне постачання електроенергії буде непростим завданням.

"Наприклад, у вас перепад напруги і згорів якийсь електроприлад у квартирі. Компенсація, яку ви зможете отримати – 200 грн. Звичайно, це не покриє вартість електроприладу. Але навіть щоб ці 200 грн отримати, ви пройдете багато "кіл пекла", поки доведете , що це є проблемою компанії-постачальника. Всі наші стандарти якості нагадують Будапештський меморандум – він начебто є, і гарантії є, але коли їх треба отримати, ми їх ніколи не отримуємо", – підкреслила вона.

За оцінками експерта, отримати відшкодування, яке покриватиме збитки, "шанси дуже маленькі, менше 1%".

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Зазначимо, що компенсація за неякісні послуги з електропостачання надаватиметься автоматично шляхом зменшення рахунку споживача на оплату електроенергії у термін до 75 днів.

Водночас компанія сама визначає, яким споживачам вона повинна надати компенсацію, і повідомляє їм про це. Розмір компенсації становить від 100 до 200 грн – для побутових споживачів, і від 200 до 600 грн – для непобутових.

Раніше OBOZREVATEL детально писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 звичайних лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт*год), то замість 70 кВт*год на місяць можна використовувати усього 20 кВт*год. У такому випадку покупка окупиться приблизно за рік.

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