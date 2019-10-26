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26 жовтня • оновлено в 08:08
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Компенсації авіакомпаніям через Росію: в МАУ зробили заяву

1.5т Читати матеріал російською

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" очікує від держави компенсацій за рейси в обхід Росії.

Про це розповів в ефірі ObozTV президент МАУ Євген Дихне. За його словами, в авіакомпанії готові обговорювати будь-які економічно обґрунтовані механізми, які будуть запропоновані урядом України і Міністерством інфраструктури.

Як повідомив Дихне, на сьогоднішній день з механізмів компенсації авіаперевізникам було запропоновано тільки прибрати ПДВ на внутрішніх рейсах.

"Цей механізм не може бути механізмом компенсації для авіакомпаній. Це механізм зменшення вартості для пасажирів. Компанія є фінансовим агентом держави. В даному випадку, вона бере ПДВ і віддає державі. Тому ми звичайно підтримуємо цю норму, але вона не може носити ніякого компенсаційного характеру для самих авіакомпаній. На бюджет авіакомпанії впливу цієї норми немає", – пояснив він.

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Президент МАУ заявив про готовність обговорювати будь-який механізм, який буде запропонований.

"Але, на жаль, ми не побачили наразі жодної пропозиції. А час не терпить, тому ми заздалегідь спробували побудувати діалог з державою. За відсутності цього діалогу порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Ми, на жаль, сьогодні йдемо на скорочення маршрутів, приносячи цим великі незручності нашим пасажирам", – зазначив Дихне.

Компенсації авіакомпаніям через Росію: в МАУ зробили заяву

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент МАУ Євген Дихне також розповів, як пасажири скасованих рейсів авіакомпанії зможуть отримати компенсацію.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV авіаперельоти
Особа
Євген Дихне
Місце
Україна
Тег
МАУ
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А куда они летают "в обход" России?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В Симферополь ныне летает больше чем в Киев)))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А чё это они раньше молчали?
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