Компанію, яка купила готель "Дніпро", заснував гравець у покер, – ЗМІ

Компанію "Смартленд", яка на аукціоні викупила київський готель "Дніпро" за 1,11 млрд грн, заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані систем Opendatabot і Clarity Project. Журналісти відзначили, що Петтері пов'язаний із компанією Olympic Entertainment Group AS, яка судиться з Україною через заборону азартних ігор у 2009 році.

Зараз засновниками фірми "Смартленд" вказані її директор Максим Терещук і ТОВ "Айс Таун". Однак у 2018 році нею разом із Терещуком певний час володів Ванхапелто Петтері. Відповідно до реєстру Естонії, Петтері є членом правління естонських компаній Wunderfield OÜ і Tatsu Digital OÜ.

"Він родом із Фінляндії, живе на Мальті і професійно грає в покер. Зокрема, він був у 2016 році коментатором, а в 2017 році – гравцем на фестивалі Cash Game. Цей фестиваль проводився в Casino Malta, яке належить Olympic Casino з групи Olympic Entertainment Group", – пише видання.

У 2018 році естонська компанія Olympic Entertainment Group AS подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес.

У компанії було 23 гральних заклади. Вона стверджує, що після введення заборони втратила 40 млн євро і просить визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій. Також компанія вимагає стягнення матеріального збитку з України та компенсацію витрат на арбітражне провадження.

Юридичною адресою "Смартленда" вказана вулиця Київська, 130, у Броварах Київської області. Журналіст Олексій Братущак зазначив, що за цією адресою розташований звичайний житловий будинок.

Юридична адреса "Смартленда" Facebook Олексія Братущака

Facebook Олексія Братущака

Facebook Олексія Братущака

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд держмайна у рамках приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії ТОВ "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.