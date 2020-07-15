Компанію, яка купила готель "Дніпро", заснував гравець у покер, – ЗМІ
Компанію "Смартленд", яка на аукціоні викупила київський готель "Дніпро" за 1,11 млрд грн, заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані систем Opendatabot і Clarity Project. Журналісти відзначили, що Петтері пов'язаний із компанією Olympic Entertainment Group AS, яка судиться з Україною через заборону азартних ігор у 2009 році.
Зараз засновниками фірми "Смартленд" вказані її директор Максим Терещук і ТОВ "Айс Таун". Однак у 2018 році нею разом із Терещуком певний час володів Ванхапелто Петтері. Відповідно до реєстру Естонії, Петтері є членом правління естонських компаній Wunderfield OÜ і Tatsu Digital OÜ.
"Він родом із Фінляндії, живе на Мальті і професійно грає в покер. Зокрема, він був у 2016 році коментатором, а в 2017 році – гравцем на фестивалі Cash Game. Цей фестиваль проводився в Casino Malta, яке належить Olympic Casino з групи Olympic Entertainment Group", – пише видання.
У 2018 році естонська компанія Olympic Entertainment Group AS подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес.
У компанії було 23 гральних заклади. Вона стверджує, що після введення заборони втратила 40 млн євро і просить визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій. Також компанія вимагає стягнення матеріального збитку з України та компенсацію витрат на арбітражне провадження.
Юридичною адресою "Смартленда" вказана вулиця Київська, 130, у Броварах Київської області. Журналіст Олексій Братущак зазначив, що за цією адресою розташований звичайний житловий будинок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд держмайна у рамках приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії ТОВ "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.