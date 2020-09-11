Компанія Siemens розробила додаток Comfy для управління робочим місцем на близько 600 об’єктах по всьому світу

Глобальне розгортання програми "інтелектуального" офісу для безпечного повернення на робоче місце закладає основу для створення інноваційних цифрових робочих місць.

Перший етап передбачає повернення співробітників на робочі місця під час пандемії COVID-19, а другий — додавання додаткових функцій для управління "розумним" офісом.

У результаті додаток стане доступним для 100 тисяч співробітників компанії Siemens із 30 країн.

Ця ініціатива підтримує нову робочу модель компанії Siemens — робота у віддаленому режимі.

До жовтня цього року Siemens планує розгорнути рішення Comfy для 100 тисяч співробітників на приблизно 600 об’єктах своїх міжнародних офісів. Це дасть співробітникам змогу безпечно повернутися на робочі місця під час пандемії, а також закладає основи для більш гнучкої, орієнтованої на майбутнє роботи. Для підключення співробітників до офісного середовища додаток Comfy поєднує дані про розташування об’єкта, експлуатаційні характеристики об’єкта та інтелектуальні дані про будівлю із широким спектром вимог користувачів.

Доступ до програми отримають понад 100 тисяч співробітників компанії Siemens із 30 країн. На першому етапі спрощена версія програми надаватиме кожному співробітнику найважливішу інформацію про офіс. Крім того, вона міститиме найактуальніші загальні й місцеві новини стосовно COVID-19, а також правила охорони здоров’я та праці.

Пандемія спричинила зростання потреби в цифрових інструментах, а також підкреслила значення офісних приміщень для ефективної співпраці та колаборації. Співробітники матимуть змогу зареєструвати свою присутність і отримувати інформацію про свій офіс, щоб приймати обґрунтовані рішення про те, як і коли вони зможуть безпечно повернутися на робоче місце. Це також дасть змогу визначати щоденні обмеження на переміщення та перебування в офісі, а також дотримуватися їх, забезпечуючи відповідність офісів місцевим нормам фізичного дистанціювання.

"Наше головне завдання — захистити наших співробітників, щоб вони могли безпечно й впевнено повернутися на робоче місце, де б вони не перебували. За допомогою технологій "інтелектуального" офісу ми можемо змінити спосіб роботи", — розповідає Роланд Буш (Roland Busch), заступник генерального директора й член Правління Siemens AG. "Програма Comfy підтримує нашу нову модель роботи у віддаленому режимі, що дає нашим співробітникам змогу краще планувати свій робочий час".

На другому етапі розгортання додатку для покращення умов роботи на робочих місцях у Siemens планується додати інші можливості з набору функцій Comfy. Співробітники зможуть забронювати конкретні кімнати та столи, переглядати офіси й будівлі за допомогою карт, знаходити колег і налаштовувати комфортні температуру й рівень освітлення.

Крім того, додаток для управління робочим місцем дозволить інформувати співробітників про нові процедури безпеки в кожній зоні, допомагаючи їм знайти безпечний робочий простір або обрати небагатолюдні маршрути.

Щоб забезпечувати дотримання попередньо встановлених обмежень по завантаженості простору, можна використовувати датчики і бездротові технології, такі як Bluetooth і Wi-Fi, а також аналіз робочих місць. Системи управління доступом можуть обмежувати кількість людей, які відвідують і залишають приміщення. Вони можуть контролювати інтенсивність потоку, змінюючи тимчасові проміжки доступу біля дверей і турнікетів, щоб забезпечувати дотримання безпечної дистанції між людьми, що входять в певну зону.

Системи позиціювання у поєднанні з аналітикою можна застосовувати для сегментації офісного простору, щоб рівномірно розподіляти співробітників з урахуванням обмежень по щільності. Крім того, аналітичні дані можна використовувати для відправки офісним працівникам push-повідомлень в реальному часі, повідомляючи їм про небезпеку перевищення максимальної кількості людей в певному просторі і допомагаючи обирати місце в менш людних зонах.

Також з’явиться можливість поєднати додаток з мережею датчиків IoT дочірньої компанії Сіменс Enlighted Inc. Вона дасть співробітникам змогу переглядати зайнятість робочих станцій, заповненість кімнат і офісів у режимі реального часу.

Siemens AG (Берлін і Мюнхен) – міжнародний технологічний концерн, який протягом більше 175 років є синонімом технічної досконалості, інновацій, якості і надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як виробництво і розподіл енергії, інтелектуальна інфраструктура для будівель і розподілені енергосистеми, автоматизація і цифровізация промислових галузей. У 2019 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 86,8 млрд євро, а чистий прибуток – 5,6 млрд євро. На кінець вересня 2019 року в Siemens працювало 385 тисяч співробітників по всьому світу. Дізнатися більше про компанію можна на її веб-сторінці.

ДП "Сіменс Україна" є дочірнім підприємством компанії Siemens AG (Берлін і Мюнхен). В Україні компанія працює за всіма традиційними напрямами своєї діяльності, фокусуючись на електрифікації, автоматизації та цифровізації, є одним з провідних постачальників продукції, послуг та комплексних рішень для модернізації ключових галузей промислового і енергетичного комплексів України. Головний офіс компанії розташований в Києві, філії – в Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на українському веб-сайті компанії.

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