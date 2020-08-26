Компанія Siemens представила рішення, що дозволяє організувати і контролювати дотримання соціальної дистанції на виробництві

Виробники по всьому світу зараз стикаються з новими проблемами, намагаючись підтримати або відновити роботу в умовах триваючої пандемії COVID-19. Під час підготовки до нової реальності виробники мають враховувати додаткові аспекти безпеки співробітників, в тому числі створення виробничих середовищ і робочих процесів, які відповідають вимогам соціальної дистанції.

Спираючись на надійне і перевірене роками експлуатації апаратне і програмне забезпечення, компанія Siemens створила нове рішення, яке дозволяє компаніям швидко і ефективно моделювати взаємодію працівників один з одним в масштабах виробничої лінії і заводу. Нове рішення також дозволяє створювати цифрового двійника, щоб гарантувати безпеку працівника, вносити зміни і оптимізувати організацію робочого простору.

Системи SIMATIC для визначення місця розташування в реальному часі (RTLS) виробництва Siemens здатні безперервно вимірювати відстані між працівниками, надавати співробітникам візуальний зворотний зв'язок в реальному часі щодо відстані між ними і вести журнал всіх переміщень і взаємодій.

Поєднання SIMATIC RTLS компанії Siemens з цифровим аналогом реального виробничого середовища дозволяє компаніям моделювати взаємодію співробітників з обладнанням і один з одним, перш ніж внести зміни в реальне виробниче середовище.

Передавальні пристрої SIMATIC RTLS, вбудовані в нагрудні бейджі, співробітники носять в якості засобів індивідуального захисту. Приймачі RTLS безперервно відстежують переміщення робітників на виробничій лінії. Коли два співробітника знаходяться в зоні ризику (наприклад, на відстані менше двох метрів), на їх значках відображається попередження.

Дані, зібрані таким чином, можуть бути проаналізовані для виявлення "гарячих точок". Такі ситуації легко моделювати за допомогою цифрового двійника, реалізованого за допомогою програмного забезпечення Siemens Tecnomatix Process Simulate і Plant Simulation. Використовуючи зібрані дані, можна моделювати нові виробничі схеми або робочі процеси, поки не буде знайдено варіант, що забезпечує безпеку роботи та життєдіяльності співробітників.

"Сіменс АГ" (Берлін і Мюнхен) — провідний світовий технологічний концерн, який протягом більше 170 років уособлює собою найвищий рівень інжинірингу, інновацій, якості, надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність в більш ніж 200 країнах світу і спеціалізується в таких областях, як електрифікація, автоматизація і цифровізація. "Сіменс" — один з найбільших в світі постачальників енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій. Підприємство є одним з провідних виробників парогазових установок для ефективного виробництва енергії, постачальником рішень для її передачі, піонером в області інфраструктурних рішень, технологій автоматизації та програмного забезпечення для промисловості. Компанія є великим виробником медичного обладнання для візуалізації (комп'ютерних та магнітно-резонансних томографів) і лабораторної діагностики. В 2019 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 86,8 млрд євро, а чистий прибуток — 5,6 млрд євро. Більш детальна інформація: www.siemens.com і www.twitter.com/siemens_press.

ДП "Сіменс Україна" — одна з провідних промислових компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту і автоматизації будівель. Центральний офіс компанії знаходиться в Києві, регіональні філії діють у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на Інтернет-сайті: www.siemens.ua.