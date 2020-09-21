Компанія Novus зробила перший крок до покупки в Україні мережі супермаркетів Billa

Ярослав Маркін Ринки та компанії 16:19, 21.09.2020 Оновлено: 16:32, 21.09.2020

Компанія Novus, яка володіє однойменними супермаркетами, оголосила, що купить мережу магазинів BILLA Україна. Радником зі сторони покупці виступила українська фірма Altius Capital.

Наразі угода підлягає схваленню Антимонопольним комітетом України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Altius Capital.

"Угода структурована як придбання компанією UAB Consul Trade House (акціонер Novus Україна) 100% частки в капіталі ПІІ “Білла Україна”, – повідомили в компанії.

Novus розвиває в Україні мережу роздрібних магазинів з 2009 року. В Україні Novus представлений мережею з 46 магазинів. Загальна площа торгових комплексів Novus Україна становить понад 220 тис. кв. м.

Австрійська мережу Billa в Україні, що входить до REWE Group, налічує 35 магазинів, розташованих у Києві, Київській області та Житомирі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські супермаркети дуже часто влаштовують акції з фейковими знижками, маніпулюють з вагою упаковок, а ціни на однаковий товар у різних магазинах можуть відрізнятися до 2,5 разів. Про це заявив народний депутат Мар'ян Заблоцький.

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Економіка Ринки та компанії

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