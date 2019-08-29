Компанія Коломойського вперше пішла на поступки перед НБУ

"Нікопольський завод феросплавів", що належить мільярдерові Ігорю Коломойському, погодився частково погасити частина боргу за кредитами, які чере ПриватБанк взяв в НБУ.

Компанії підписали мирову угоду, затверджене Господарським судом Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

"Згідно з мировою угодою, ініціатором якої виступив "Нікопольський завод феросплавів", останній зобов'язується погасити заборгованість ПриватБанку по кредиту рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк України звертав стягнення в цьому процесі", – йдеться в повідомленні.

У травні 2018 року Нацбанк подав суду позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить АТ "Нікопольський завод феросплавів". Це майно було передано в заставу в якості забезпечення зобов'язань АТ КБ "Приватбанк" за кредитом рефінансування.

Вирішення судового спору з майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями ПриватБанку через укладання мирової угоди відбулося вперше.

НБУ взяв гору в кредитній суперечці

В НБУ додали, що у 2018 році подали 148 позовів проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних з ним 32 компаній – майнових поручителів на загальну суму близько 10 млрд грн.

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