Компанія Коломойського виграла конкурс на управління активами УМХ

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) назвало переможцем конкурсу з відбору керуючого активами "Українського Медіа Холдингу" ТОВ "1+1 Інтернет".

Про це повідомила пресслужба АРМА. Підприємство-переможець входить до групи "1+1 медіа" Ігоря Коломойського.

"Переможець відбору запропонував найбільш вигідні економічні умови управління активами, зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця", – сказано в повідомленні.

В агентстві зазначили, що пропозиції інших учасників були в кілька разів меншими.

Надалі повинна бути проведена оцінка активів і укладено договір про управління між АРМА і ТОВ "1+1 Інтернет".

Керуючому необхідно також узгодження Антимонопольного комітету на предмет допустимої концентрації активів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва в 2017 році наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна олігарха Сергія Курченка. Були заарештовані корпоративні права та майно, що належить "Українському медіа-холдингу".

У мережу злили переписку заступника голови АРМА Володимира Павленка з міністром юстиції Денисом Малюською. Член Кабміну повідомив, що УМХ Курченка "хоче собі" Кирила Тимошенка, заступника голови ОП, що відповідає за інформаційну політику.