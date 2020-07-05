Компанії Зеленського і його дружини не платили податки під час війни, – ЗМІ

11 зареєстрованих в Україні компаній, які раніше належали президенту України Володимиру Зеленському та його дружині Олені, займалися оптимізацією податків, в тому числі після початку війни на Донбасі.

Як говориться в проекті журналістських розслідувань "Спостерігач" на 5 каналі, починаючи з 2014 року, в усіх 11-ти компаніях знизили офіційну кількість працівників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони повністю в тінь перевели штат, тобто у них враховувалися 1-2 працівника, і фактично більшість компаній були в збитках. Ніякі податки з зарплат цих працівників, очевидно, не потрапляли в бюджет України, були мінімізовані податки з обороту і з доходів", – пояснила фінансист Наталя Лютикова, яка першою звернула на це увагу.

Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв подав спеціальний депутатський запит до Державної фіскальної служби. Йому дозволили ознайомитися з інформацією про податки на прибуток 11-ти компаній, які раніше належали Зеленським, і ці дані підтвердили інформацію з відкритих джерел.

"Можна абсолютно чітко стверджувати, що поки Україна воювала, Зеленський і компанії, які належать його родині, займалися оптимізацією податків. Тому що переважна більшість компаній містять в графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", – констатував депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський опублікував декларацію про доходи: за 2019 рік заробив понад 28 млн.