ПриватБанк збрехав? Компанії Суркісів спростували звинувачення в підробці підписів

Державний ПриватБанк звинуватили у публікації на його сайті недостовірної інформації про те, що виконавчі провадження за заявами компаній Суркісів були нібито відкриті за підробленими документами.

Про це заявив представник цих компаній Віктор Борух. "У цій "статті" зазначено, що ніби то підписи від імені директорів компаній-засновників компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP на заявах про відкриття виконавчих проваджень по примусовому виконанню ухвали про забезпечення позову Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц були виконані іншими особами. Це – цинічна підміна фактів", – заявив Борух.

ПриватБанк

За його словам, документально зафіксовано, що Антрі Лампру, Катерина Леоніду, Елені Кореліду, Андреас Софоклеус дійсно підписували заяви про відкриття виконавчих проваджень по примусовому виконанню ухвали про забезпечення позову Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц від імені компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

"Понад те, такі заяви передавались мені як офіційному представнику Компаній. У подальшому на підставі виданих Компаніями на моє ім’я апостильованих довіреностей я подав заяви про відкриття виконавчих проваджень до Печерського РВДВС у Києві. Крім того, звертає на себе увагу той факт, що "експерт", який нібито склав "Висновки експертизи", на котрі посилається АТ КБ "Приватбанк", в дійсності не має відповідного свідоцтва (воно визнане недійсним), що документально відображено в Реєстрі атестованих судових експертів", – сказав Борух.

За його словам, усе вищесказане є підтвердженням того, що твердження про нібито підроблені підписи на заявах, поданих від згаданих ним компаній, є відвертою фальсифікацією фактів.

"На превеликий жаль, ця справа вже давно вийшла за межі юридичної площини – і перейшла в площину політичну. Наразі в публічній сфері керівництвом АТ КБ "Приватбанк" ведеться неприхована інформаційна війна проти його опонентів, які в законний спосіб намагаються відстояти свої інтереси. Опублікована АТ КБ "Приватбанк" маніпулятивна інформація має всі ознаки бажання його керівництва відвернути увагу суспільства від невиконання ним своїх обов’язків перед компаніями на підставі судових рішень, які набрали законної сили", – написав Борух.

У зв'язку з цим він заявив, що компанії залишають за собою право у випадку неспростування оприлюдненої ПриватБанком інформації звертатися за захистом своєї ділової репутації до суду.

Що відбувається в суді?

Верховний суд України відклав розгляд справи щодо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Судді відмовилися працювати в умовах, коли ще до остаточного рішення їх звинувачують в упередженості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мін'юсту (представляє інтереси Кабміну) про призупинення дії постанови, яка зобов'язує ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Рішенням НБУ 2016 року Суркіси були визнані інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

На рахунку Ігоря Суркіса у ПриватБанку був 151 млн грн, Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.