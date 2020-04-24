Компанії групи "Приват" почали віддавати борги "Укрнафті"

Андрій Довгань Ринки та компанії 16:27, 24.04.2020 Оновлено: 16:47, 24.04.2020

Компанія "Укрнафта" отримала 774 млн грн в рахунок погашення боргів від компаній, які входять в отрбіту групи "Приват".

Це кошти за нафту, яка була поставлена в 2015 році, за мировими угодами з п'ятьма компаніями. Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрнафти".

У прес-службі уточнили, що погашення йде від компаній "Техтрейд Груп", "Гарант-УТН", "Галнафта", "Торговий дім "Прікарпаттянафтотрейд" і "Котлас".

"Реструктуризація передбачає погашення боргу частинами протягом 3-6 років. До суми виплати також будуть входити відсотки, нараховані на залишок заборгованості після січня 2020 року. Станом на початок грудня 2019 сума заборгованості становила 7,47 млрд грн", – йдеться в повідомленні .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд в середу, 15 квітня, залишив в силі постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів.

Фірма "Арлан", кінцевими власниками якої є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, відсудила у ПриватБанку 17,3 грн.

ПриватБанк повністю розрахувався з боргами по кредитах рефінансування на загальну суму 7,6 млрд гривень, які колишній власник банку Ігор Коломойський взяв у НБУ до націоналізації установи.

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Економіка Ринки та компанії

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