"Колосальний зашквар": Дубінський звинуватив Милованова і Гончарука у зриві конкурсу

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський звинуватив організаторів відбору на посаду Держсекретаря Мінекономрозвитку в його зриві через невихід до фіналу "потрібного" претендента.

Про це депутат написав на своєму каналі в Телегарамі і випустив відеоролик. За його словами, в цьому можуть бути зацікавлені міністр економрозвитку Тимофій Милованов і прем'єр Олексій Гончарук. "Колосальний зашквар", – прокоментував Дубінський.

Dubinsky.pro

Держсекретар міністерства – адміністративна, а не політична фігура, яка керує його апаратом. Він обирається на конкурсі на 5 років і залишається на посаді, навіть якщо йде міністр.

"Милованов намагався протягнути на посаду держсекретаря свого "рішалу" – Германа Глущенка. Він працював в Адміністрації президента Януковича до середини 2013 року. Займався наглядом за управлінням юстиції, Мін'юстом. Якимось чином не потрапив під люстрацію. Дуже дружить з Миловановим і головне – грає у футбол з Гончаруком", – сказав Дубінський.

Герман Галущенко Dubinsky.pro

За його словами, конкурс проходив у стандартному режимі: перевірка англійської мови, абстрактного мислення, знання законодавства, творче завдання.

"Перші три пункти Глущенко пройшов, всюди набрав середні результати, а останню задачу, письмову, завалив. Напевно, про це ніхто і не дізнався б, якби під час конкурсу і оголошення результатів не був присутній нардеп Корнієнко від "Слуги народу". Через його присутність клерки не змогли підмінити конверти і оголосити про перемогу Глущенка. Глущенко вилетів. Залишилося шість учасників", – сказав Дубінський.

Після цього, за словами Дубінського, всім іншим учасникам на останньому етапі поставили "нулі", щоб конкурс визнали таким, що не відбувся.

Це підтвердив і один з учасників конкурсу Володимир Ланда. Він дійшов до фіналу, але, як і інші, отримав за останнє завдання півбала і його кандидатуру зняли.

За його словами, спочатку конкурс проводився відкрито і у нього не було сумнівів, що до фіналу вийдуть дійсно гідні кандидати.

"Це підтвердилося й вчорашніми письмовими співбесідами, які всі шестеро склали гідно. Сьогодні виступи були ще більш підготовленими. Але... Кожний кандидат отримав менше чверті від максимально можливої оцінки та не пройшов до етапу співбесіди. З урахуванням того, що кандидати мали достатньо часу для підготовки, цей результат – відверто нерелевантний, і навіть більше – великий і неприхований фарс", – написав Ланда.

Ланда додав, що не хоче коментувати чутки, що конкурс провалили навмисне. "Але де-факто мали рацію ті, хто попереджав: не домовилися заздалегідь – шансів немає. У жодного з кандидатів. Навіть на фінальній співбесіді!", – сказав Ланда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський ще у вересні з'являвся в Верховній Раді у футболці із зображенням героя коміксів Джокера, під ім'ям якого ховається пранкери, який здобув популярність останнім часом.

Народні депутати почали збір підписів під колективною ініціативою про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка . Що підтверджує фото документа опублікував у своєму Telegram-каналі Олександр Дубінський.

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