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21 листопада • оновлено в 16:38
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Коломойський влаштував нову підлість ПриватБанку: що трапилося

5.1т
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Нікопольський завод феросплавів, що належить олігархові Ігорю Коломойському, на аукціоні купив право оренди парковки біля головного офісу ПриватБанку в Дніпрі терміном на один рік.

Йдеться про стоянку на 144 автомобілі. Про це повідомляється в системі ProZorro, передає "Інтерфакс - Україна". Стартова ціна складала 86 400 гривень, завод виграв торги із сумою 1,005 млн грн.

Ціна, яку запропонувало підприємство олігарха, з невеликим запасом перевищила максимальну ставку ПриватБанку – 1 млн грн. Також парковку в оренду хотіли взяти профспілка співробітників головного офісу Приватбанку (їхня ставка – 251 тис. грн), ФОП Роман Овчаров (240 тис. грн) і пов'язаний із Коломойським завод "Дніпроазот" (1,003 млн грн).

"Оренда майданчика для паркування перед офісом банку феросплавним заводом, який ніколи не надавав послуги з організації паркування в місті, є черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни", – прокоментували ситуацію в ПриватБанку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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