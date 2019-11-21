Коломойський влаштував нову підлість ПриватБанку: що трапилося

Нікопольський завод феросплавів, що належить олігархові Ігорю Коломойському, на аукціоні купив право оренди парковки біля головного офісу ПриватБанку в Дніпрі терміном на один рік.

Йдеться про стоянку на 144 автомобілі. Про це повідомляється в системі ProZorro, передає "Інтерфакс - Україна". Стартова ціна складала 86 400 гривень, завод виграв торги із сумою 1,005 млн грн.

Ціна, яку запропонувало підприємство олігарха, з невеликим запасом перевищила максимальну ставку ПриватБанку – 1 млн грн. Також парковку в оренду хотіли взяти профспілка співробітників головного офісу Приватбанку (їхня ставка – 251 тис. грн), ФОП Роман Овчаров (240 тис. грн) і пов'язаний із Коломойським завод "Дніпроазот" (1,003 млн грн).

"Оренда майданчика для паркування перед офісом банку феросплавним заводом, який ніколи не надавав послуги з організації паркування в місті, є черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни", – прокоментували ситуацію в ПриватБанку.

Коломойський орендував стоянку перед "Приватом"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У грудні 2016 року ПриватБанк, який раніше належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, перейшов у державну власність.

У 2018 році міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

Зараз суди різних інстанцій розглядають сотні проваджень, пов'язаних із "Приватом". Зокрема у грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Суд уже виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення було оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ніхто з його нової команди або в уряді не повертатиме банки колишнім власникам.

Восени 2019 року Кабінет міністрів разом із МВФ почали розробляти новий меморандум про співпрацю. Як заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова, "будь-які зворотні рухи з ПриватБанком не відповідають стратегічним планам".

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