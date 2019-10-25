Поставив "зрозумілих" людей у керівництво: стала відома схема Коломойського з "Центренерго"

Бізнесмен Ігор Коломойський призначив у менеджмент ПАТ "Ценренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому заволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися в компанії за останні 4 місяці.

Про те, як вдалося все провернути, йдеться в викривальному матеріалі "Цензор. НЕТ". Так, 1 липня 2019 року наглядова рада "Центренерго" призначила виконуючим обов'язки керівника компанії Володимира Потапенка. Новий уряд 18 вересня затвердив його.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Потапенко пов'язаний з одіозним російським бізнесменом Павлом Фуксом і родиною експрезидента Віктора Януковича. А в кінці серпня Коломойський сам зізнався в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", що в керівництві компанії "зрозумілі" йому люди.

Стала відома схема Коломойського з "Центренерго"

Відзначається, що в червні Фонд державного майна, в управлінні якого перебувають акції ЦЕ, змінив наглядову раду компанії. На той момент ФДМУ очолював протеже скандального політика Віталія Хомутинніка Віталій Трубаров.

Як Коломойський використовує "Центренерго"

З 1 липня 2019 року в Україні почав діяти оптовий ринок електроенергії. У зв'язку з цим кінцевий тариф для промислових споживачів виріс на 10% – 30% в залежності від розташування і класу напруги.

Одними з найбільших споживачів електроенергії в країні є Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) і Запорізький феросплавний завод (ЗФЗ), що належать Коломойському і його партнерам.

Як зазначає автор, взявши під контроль підприємство через Потапенка та комерційного директора Олександра Уварова, Коломойський забезпечив для своїх підприємств джерело дешевої сировини. Інші споживачі ж змушені купувати електроенергію на біржі за ринковими цінами.

Знайшовся зв'язок Коломойського і з закупівлями "Центренерго" вугілля. Компанія бере вугілля з трьох основних джерел: з державних шахт за ціною 2500 грн/т без ПДВ, в компанії "Д.Трейдінг" за середньою ціною 2300 грн/т, і в компанії "Нафта Форс" за середньою ціною 2200 грн/т. А "Нафта Форс" – компанія з групи Приват Коломойського, яка закуповує вугілля в Росії.

Коломойський провернув схему з "Центренерго" Капітал

Яку небезпеку становить контроль Коломойського над "Ценренерго"

По-перше, як і багатьох випадках до цього, компанія може бути загнана в борги перед бізнесменом. Після цього держава вже не зможе продати її під час приватизації за ринковою ціною.

По-друге, продаж електроенергії "Центренерго" за низькими цінами зробить з компанії збиткове підприємство.

По-третє, продаж електроенергії за двосторонніми договорами компаніям Привату, виводить цю електроенергію з конкурентного ринку. А це означає, що всі інші непобутові споживачі, включаючи метзаводи, шахти, комунальні водоканали, міський електротранспорт, змушені платити за цей ресурс більш високу ціну.

Раніше OBOZREVATEL писав, як Коломойський влаштував поділ "Центренарго" з Фуксом.

Стали відомі також подробиці закупівель Коломойським вугілля в Росії. Бізнесмен ввозить його в Україну, прикриваючись все тим же "Центренерго".

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