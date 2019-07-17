Коломойський призначив "смотрящего"? ЗМІ розкрили ім'я нового "вугільного короля"

В Україні з'явився новий "смотрящий" за вугільною сферою – Віталій Бєляков. Під його контроль уже потрапило "Центренерго" і державні шахти.

Про це повідомляє видання ЕП. З перших днів липня Бєляков почав "завойовувати" вугільну галузь нібито на користь мільярдера Ігоря Коломойського. В кінці 90-х – на початку 2000-х Бєляков був бізнес-партнером (у ЗАТ "Донбасспромсервіс" і ТОВ "Угольтранс". – ЕП) Едуарда Бондаренка – сьогоднішнього бізнес-партнера депутата БПП Максима Єфімова, з яким вони спільно володіють "Донбасенерго".

Віталій Бєляков

Бєляков знайомий із родиною Януковича: з 2010 року аж до втечі сім'ї експрезидента в Росію, він очолював асоціацію "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" (ДРФЦ). Саме через цю структуру Олександр Янукович (син Віктора Януковича) контролював групу вуглезбагачувальних фабрик на Донбасі.

Зв'язатися із Віталієм Беляковим ЕП не вдалося. Його російський номер телефону, яким він користувався в останні роки, виявився відключеним. Ігор Коломойський свою причетність до "призначення" Бєлякова "смотрящим" категорично спростував. "Я Белякова ніколи не бачив. Таке прізвище вперше чую", – заявив ЕП Коломойський.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальний російський олігарх Павло Фукс намагається роздобути українську компанію "Центренерго".

Після невдалих переговорів із конкурентами, приватизацію підприємства зірвали, а український бюджет через перегляд ціни може втратити сотні мільйонів гривень.

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