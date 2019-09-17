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17 вересня • оновлено в 18:06
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/ Ринки та компанії

Коломойський поклав око на "Енергоатом" - Кулик

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В Україні під гаслом демонополізації бізнесмен Ігор Коломойський готує переділ ринку енергетики.

Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в матеріалі для інтернет-видання "Хвиля".

Експерт зазначає, що Коломойський вже взяв під контроль держкомпанію "Центренерго", яка через його схеми перетворилася на збиткове підприємство. Але на цьому він не має наміру зупинятися і вже заговорив про демонополізацію ринку електроенергії.

"Найбільшою енергогенеруючою компанією України є НАЕК "Енергоатом", що виробляє 55% електроенергії в країні. Сукупно всі державні генкомпанії ("Енергоатом", "Центренерго", "Укргідроенерго") контролюють близько 70% ринку виробництва електроенергії. Поки залишається загадкою, що саме Коломойський розуміє під "демонополізацією" – перерозподіл активів приватної генерації (ДТЕК, Донбасенерго, ТехНова) в рамках їх 30-ти відсоткової частки або розукрупнення державних підприємств?", – написав Кулик.

Коломойський поклав око на "Енергоатом" - Кулик

На його думку, перерозподіл активів приватної генерації – це банальне рейдерство. Якщо ж мова йде про отримання мільярдером контролю над "Енергоатомом", то це може мати серйозні наслідки для країни. Зокрема, приклад з "Центренерго", яка під керівництвом менеджменту Коломойського несе вже мільярдні збитки, це підтверджує.

"Країна, яка пережила Чорнобиль, вельми чутлива до ризиків, що породжуються необережним поводженням з мирним атомом. Поки що ніхто не висловлював думки розчленовувати і приватизувати атомного монополіста. Але зміни в менеджменті можуть трапитися цілком. А як вміють працювати менеджери держкомпаній за "концептуальної" підтримки мільярдера добре видно на прикладі "Центренерго", – написав Кулик.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомої бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Коломойський, тоді як собівартість струму становить 1,9 грн кВт/год.

Екс-голова НКРЕКУ Дмитро Вовк застерігав, що зловживання на користь Коломойського в "Центренерго", яких не помічає НАБУ і САП, призведуть до банкрутства держпідприємства. А політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу навколо "Центренерго".

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