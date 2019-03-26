Коломойський може забрати в України 7 млрд: що трапилося

Конституційний суд за скаргою "Запорізького заводу феросплавів", який контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, може позбавити Україну 7 млрд гривень.
Зокрема, КС повинен вирішити, чи має право Національне антикорупційне бюро через суди визнавати недійсними договори, порушення яких були виявлені в ході розслідування, повідомляє "Економічна правда".
Відповідне виробництво суд відкрив у жовтні 2018 року за ініціативою "Запорізького заводу феросплавів". У Антикорупційного бюро є повноваження просити суд визнати недійсними угоди фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.
Водночас завод Коломойського вважає ці повноваження неконституційними.
У "Центрі протидії корупції" підкреслюють, що скасування угод через суд – це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще триває розслідування у справі і ще не винесені вироки.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнано недійсними 92 сумнівні угоди.
"Завдяки цій роботі юристів НАБУ до держпідприємствам повернуться 7 млрд гривень. Якщо ж Конституційний суд винесе рішення на користь компанії Коломойського, ми втратимо ці гроші", – резюмувала юрист ЦПК Олена Щербань.
Нагадаємо, в 2017-2018 роках за процедурою, яку хоче скасувати "Запорізький завод феросплавів", НАБУ скасував кілька його договорів. Через це завод Коломойського повинен повернути державному Запоріжжяобленерго 165 млн гривень боргу.
Ігор Коломойський
УНІАН
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов Високому суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.
У цей же період Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
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