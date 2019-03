Коломойський може забрати в України 7 млрд: що трапилося

Конституційний суд за скаргою "Запорізького заводу феросплавів", який контролюється групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, може позбавити Україну 7 млрд гривень.

Зокрема, КС повинен вирішити, чи має право Національне антикорупційне бюро через суди визнавати недійсними договори, порушення яких були виявлені в ході розслідування, повідомляє "Економічна правда".

Відповідне виробництво суд відкрив у жовтні 2018 року за ініціативою "Запорізького заводу феросплавів". У Антикорупційного бюро є повноваження просити суд визнати недійсними угоди фігурантів кримінальних розслідувань у топ-корупції.

Водночас завод Коломойського вважає ці повноваження неконституційними.

У "Центрі протидії корупції" підкреслюють, що скасування угод через суд – це механізм зупинки корупційних схем на час, поки ще триває розслідування у справі і ще не винесені вироки.

За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими визнано недійсними 92 сумнівні угоди.

"Завдяки цій роботі юристів НАБУ до держпідприємствам повернуться 7 млрд гривень. Якщо ж Конституційний суд винесе рішення на користь компанії Коломойського, ми втратимо ці гроші", – резюмувала юрист ЦПК Олена Щербань.

Нагадаємо, в 2017-2018 роках за процедурою, яку хоче скасувати "Запорізький завод феросплавів", НАБУ скасував кілька його договорів. Через це завод Коломойського повинен повернути державному Запоріжжяобленерго 165 млн гривень боргу.​

Ігор Коломойський УНІАН

​ Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов Високому суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

