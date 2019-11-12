Колишньому гендиректору "Укроборонпрому" повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро України у вівторок, 12 листопада, повідомило про підозру колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Павлу Букіну.

Його підозрюють у внесенні неправдивих даних в електронну декларацію. Про це повідомляється на сайті НАБУ. У пресслужбі уточнили, що розслідуванням цього випадку детективи займаються із серпня 2019 року.

"Слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобілі (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього", – йдеться у повідомленні.

Прізвище фігуранта у НАБУ не називають. Але відомо, що попереднім керівником концерну був Павло Букін. Також прізвище Букіна назвав колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

Телеграм-канал Сергія Лещенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Укроборонпром" опинився у центрі скандалу у лютому. Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування.

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання у оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що працівники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані у скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".

30 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавічуса новим головою "Укроборонпрому". Указом №640/2019 він звільнив Павла Букіна з посади гендиректора держконцерну.

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