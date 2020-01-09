Головна Новини
9 січня • оновлено в 11:47
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

ДБР викрило колишнього топчиновника на розтраті 23,7 млн гривень: що відомо

1.3т
Читати матеріал російською

Держбюро розслідувань запідозрило колишнього заступника міністра з надзвичайних ситуацій у розтраті на суму 23,7 млн гривень.

Йдеться про історію ще 2004 року, коли, за даними слідства, МНС і компанія-забудовник (її назва не розголошується) домовилися звести житловий будинок на ділянці, що належала міністерству. Про це повідомили в пресслужбі ДБР. Також не вказано ім'я фігуранта.

Новини
"Трубу прорвало": у скандальному прослуховуванні знову з'явився слід олігарха

Згідно з умовами, 3420 кв. м. житлової площі споруди забудовник мав віддати МНС. "Але в 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі в Києві в обмін на аналогічну житлову площу в будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області", – йдеться в публікації.

ДБР викрило колишнього топчиновника на розтраті 23,7 млн гривень: що відомо

ДБР

ДБР викрило колишнього топчиновника на розтраті 23,7 млн гривень: що відомо

ДБР

Експертиза показала, що квартири в Ірпені виявилися на 23,7 млн грн дешевшими, ніж нерухомість, яку МНС мало отримати в Києві.

Колишньому чиновнику оголошено про підозру за статтею "Розтрата в особливо великих розмірах". Зараз триває досудове слідство.

ДБР

ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в країні повністю відсутня корупція на вищому рівні.

Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань ГосЧС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги