ДБР викрило колишнього топчиновника на розтраті 23,7 млн гривень: що відомо

Держбюро розслідувань запідозрило колишнього заступника міністра з надзвичайних ситуацій у розтраті на суму 23,7 млн гривень.

Йдеться про історію ще 2004 року, коли, за даними слідства, МНС і компанія-забудовник (її назва не розголошується) домовилися звести житловий будинок на ділянці, що належала міністерству. Про це повідомили в пресслужбі ДБР. Також не вказано ім'я фігуранта.

Згідно з умовами, 3420 кв. м. житлової площі споруди забудовник мав віддати МНС. "Але в 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі в Києві в обмін на аналогічну житлову площу в будинку, розташованому в місті Ірпені Київської області", – йдеться в публікації.

ДБР

ДБР

Експертиза показала, що квартири в Ірпені виявилися на 23,7 млн грн дешевшими, ніж нерухомість, яку МНС мало отримати в Києві.

Колишньому чиновнику оголошено про підозру за статтею "Розтрата в особливо великих розмірах". Зараз триває досудове слідство.

ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в країні повністю відсутня корупція на вищому рівні.

Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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