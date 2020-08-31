Колишнього власника Дельта Банку запідозрили у несплаті податків на 33 млн грн

Колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну правоохоронці повідомили про підозру в ухилянні від сплати податків на суму 33 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Генпрокуратури України в понеділок, 31 серпня. У ГПУ не назвали прізвища підозрюваного, однак відомо, що співвласниками ліквідованого банку були Микола Лагун і американська компанія Cargill.

За даними слідства, в лютому 2015 року колишній власник Дельта Банку отримав на свій рахунок понад 153 млн грн. Це була оплата від юридичної особи-нерезидента, яка придбала іменні акції банку.

"Отримавши дохід, він зобов’язаний був в період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великий розмірах – понад 33 млн грн", – йдеться у повідомленні ГПУ.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Дельта Банк" 2 жовтня 2015 року.

У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву Дельта Банку підозру в розкраданні 1,7 мільярда.

За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства Дельта Банку за попередніми оцінками складе не менше 24,5 млрд гривень.

У лютому 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук одного з керівників АТ "Дельта Банк", підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд гривень.

2 грудня національний банк України через суд домігся погашення заборгованості по кредиту рефінансування "Дельта Банку" в розмірі 924,22 млн грн.

10 грудня 2019 року Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника Дельта Банку Миколи Лагуна на 691 млн гривень.