Колишнього чиновника Фонду гарантування вкладів викрили на мільйонних розтратах

Колишнього уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб викрили на розтраті мільйонів гривень банку "АКБ "Капітал", який перебуває у стані ліквідації.

Про це сказано в повідомленні на сайті СБУ. Злочинну схему посадовцю вдалось організувати завдяки тому, що він мав повну інформацію про заборгованість кредиторів перед банком.

"В "окремих" випадках він у документах її не відображав. Через дії чиновника з низки об'єктів заставного майна були незаконно зняті обтяження та заборона на відчуження. Це призвело до фактичної втрати цих активів для банку. Державі, в особі Фонду гарантування вкладів, було завдано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень", – сказано у повідомленні.

Колишнього чиновника ФГВФО викрили на розтраті СБУ

7 березня 2020 року колишньому посадовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" за допомогою НАБУ та АРМА намагається через суди розвалити справу про конфіскацію акцій компанії "Газтранзит" та повернути вплив на українському ринку газу.

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