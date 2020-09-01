Колишній спецпредставник Держдепу США увійшов до керівництва української компанії

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до керівництва компанії BGS Rail.

Він став незалежним членом ради директорів, повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-реліз компанії.

Також Волкер буде радником голови і ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

У прес-релізі підкреслюється, що його призначення допоможе "добитися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції ісприятимуть створенню нових робочих місць на українському ринку".

BGS Rail є українська дочірня компанія литовської Baltic Ground Services (BGS) – міжнародного постачальника наземного обслуговування, заправки літаків, логістичних послуг ADR, яка входить до складу Avia Solutions Group – найбільшої аерокосмічної бізнес-групи Центральної та Східної Європи з 83 офісами та виробничими станціями.

Українська "дочка" надає послуги оренди напіввагонів, критих вагонів і зерновозів. Компанія отримала ліцензію в Україні в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Курт Волкер подав у відставку з поста спецпредставника Держдепу в вересні 2019 роки після скандалу навколо розмови між президентами України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.