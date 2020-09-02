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Колишній спецпредставник Держдепу США увійшов до керівництва української компанії

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Ринки та компанії
3,9 т.
Волкер став членом ради директорів BGS Rail

Волкер став членом ради директорів BGS Rail.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до керівництва компанії BGS Rail.

Він став незалежним членом ради директорів, повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-реліз компанії.

Також Волкер буде радником голови і ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

У прес-релізі підкреслюється, що його призначення допоможе "добитися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції ісприятимуть створенню нових робочих місць на українському ринку".

BGS Rail є українська дочірня компанія литовської Baltic Ground Services (BGS) – міжнародного постачальника наземного обслуговування, заправки літаків, логістичних послуг ADR, яка входить до складу Avia Solutions Group – найбільшої аерокосмічної бізнес-групи Центральної та Східної Європи з 83 офісами та виробничими станціями.

Українська "дочка" надає послуги оренди напіввагонів, критих вагонів і зерновозів. Компанія отримала ліцензію в Україні в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Курт Волкер подав у відставку з поста спецпредставника Держдепу в вересні 2019 роки після скандалу навколо розмови між президентами України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

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УкраїнаКурт Волкер
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