Колишній прокурор отримав частку в курорті в Трускавці: ЗМІ знайшли зв'язок з Бойком

Колишній перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, котрий не зміг знайти докази проти нардепа Юрія Бойка, став співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води". Раніше фірмою володіли люди з оточення політика.

Тепер йому належить чверть у статутному капіталі фірми. До лютого 2020 року власником компанії було ЗАТ "Трускавецькурорт", йдеться в матеріалі "Наших грошей".

"Трускавецькурорт" володіє низкою курортів у Трускавці, а для оптимізації витрат з експлуатації Трускавецького родовища мінеральних вод створило окреме підприємство – "Трускавецькі лікувальні води". Фірма також отримала спеціальний дозвіл на користування родовищем мінеральних вод, зокрема, ділянкою Нафтуся.

Курорти в Трускавці

За даними Youcontrol, з 4 лютого новими власниками "Трускавецьких лікувальних вод" стали четверо мешканців Києва та Київської області: Карлос Карапетян, Світлана Корнійко, Олександр Стельмащук та Володимир Жербицький.

Стельмащук недавно був директором закритого венчурного фонду "Хантер", що управляє ЗАТ "Трускавецькурорт". Карапетян, крім трускавецького підприємства, є засновником київського ТОВ "Парк-Авеню". А Корнійко володіє рядом фірм, що займаються діяльністю готелів і ресторанів, а також будівництвом.

"Жербицький був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса і пішов на пенсію в жовтні 2017 року. Серед його справ було розслідування оборудок Сергія Курченка в банківській сфері та зі скрапленим газом. В 2017 році Народний депутат "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко заявив, що в справі зі скрапленим газом ГПУ ще в 2015 році підготувала звернення до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканості та затримання нардепа Юрія Бойка, якого вважала "учасником злочинної організації Сергія Курченка". Бойко підозрювався в тому, що на посаді міністра ПЕК сприяв завищенню обсягів скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для приватних підприємств", – сказано в публікації.

Видання зазначає, що заяву до парламенту не було передано, а в 2016 році Військова прокуратура заявила, що Бойко допитаний у справі Курченко як свідок. Для притягнення ексміністра палива та енергетики до відповідальності не вистачило доказів.

ГПУ заявила, що схема зі скрапленим газом завдала державі збитків в 2 млрд грн.

При цьому видання пише, що бізнес, частку в якому отримав Жербицький, раніше належав оточенню Бойко. За їхніми даними, власниками "Трускавецькурорт" є фонд "Хантер" і ТОВ "Поліінвестгруп". Бенефіціаром "Поліівестгрупп" вказано Максима Шапошникова. Раніше фірма була повноцінним власником "Трускавецькурорт", через компанію "DV corporation limited" була пов'язана з Юлієм Іоффе (а він був заступником Юрія Бойка в міністерстві ПЕК і в Республіканській партії).

"Головою наглядової ради "Трускавецькурорту" є Павло Якубенко, а до складу ради входить його син Володимир Якубенко, який раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу" і очолював ДК "Газ України". Також до наглядової ради "Трускавецькурорту" входить Вадим Український – віцепрезидент "Енергоатому". Він раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу" і радником міністра ПЕК Юрія Бойка", – сказано в публікації.

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