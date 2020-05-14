Коли варто купувати долар в Україні: аналітики назвали головні правила

Ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася, заявили в НБУ. Передумов для різких стрибків долара немає, а пропозиція вже досягла докризового рівня. Про те, коли й де найкраще купувати валюту – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Усе залежить від мети. Аналітики кажуть: головне правило – не купувати відразу багато й не піддаватися ажіотажу. Коли курс зростає через девальваційні очікування і сезонні чинники, краще зачекати з купівлею доларів.

Якщо долари потрібні для накопичення. В такому разі найкраще купувати валюту раз на місяць, наприклад, після отримання зарплати. Це дозволить мінімізувати ризики. Точно відповісти, що буде з курсом через два-три місяці, з урахуванням складних для прогнозування змінних, не може ніхто. Навіть професійні біржові гравці, які заробляють на курсовій різниці, часто втрачають свої інвестиції, українцю ж без особливих знань розраховувати на заробіток не варто.

Якщо долари потрібні для великої покупки. Якщо у вас уже є потрібна сума і ви будь-якої миті можете купити валюту, найкраще розділити операцію на 3-4 частини і раз на місяць купувати частину доларів. Таке рішення може стати у пригоді, наприклад, якщо ви плануєте до кінця року придбати квартиру або машину, ціна якої прив'язана до валюти.

До речі, купувати можна онлайн, не відвідуючи банк чи тим більше обмінник. Українці можуть відкрити навіть віртуальну валютну картку (не отримуючи пластиковий еквівалент) у своєму банку і перевести на цю картку потрібну суму. Конвертація відбуватиметься автоматично. Якщо ви все ж таки вирішили прийти в банк, зателефонуйте до відділення заздалегідь і переконайтеся, що така кількість валюти буде в касі. Також, якщо ви збираєтеся обміняти готівку, приготуйтеся, що банк може запитати про походження коштів і попросити підтверджувальні документи.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповідає: через поганий врожай, уповільнення експорту та імпорту долар може взагалі "застигнути" на позначці 27-28 грн/$ до осені, а вже потім додати в ціні ще близько 10-15%. Складати прогнози в умовах, коли на економічну ситуацію впливають не економічні чинники, а питання поширення вірусу, дуже важко. Зараз цим повинні займатися групи експертів: вірусологи, економісти, фінансисти, представники бізнесу.

"Ті сценарії, які нам демонструють МВФ, ВЕФ та інші організації, які здатні на таке складне моделювання подальшого розвитку ситуації, особливого оптимізму не вселяють. Долар, якщо Нацбанк дотримуватиметься своєї політики, буде угода з МВФ, не стрибатиме. Але й не падатиме", – розповідає Мазуренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся