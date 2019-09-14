В Україні з'явиться 5G: у Зеленського розповіли про домовленості

Новий уряд за найближчі три роки планує повністю покрити Україну швидкісним інтернетом. За рік-два це буде 3G/4G, а далі в планах і 5G.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в суботу, 14 вересня, на конференції YES (Ялтинська європейська стратегія).

"Наша мета в найближчі три роки зробити так, щоб 100% соціальної інфраструктури та 100% населених пунктів отримали доступ до швидкісного інтернету. Ми хочемо закріпити на рівні закону мінімальну швидкість інтернету, яка у нас буде", – сказав Федоров.

Він додав, що уряд зараз працює над тим, щоб впровадити повноцінний 3G і 4G на території всієї країни.

"На сьогодні з операторами вже є домовленість, і на форумі в Маріуполі ми презентуємо цей план, як ми за рік або два зробимо так, щоб на кожній ділянці України був класний 3G / 4G. І поки ми не полагодимо ці базові речі, ми не перейдемо на наступний рівень. ... Ми спілкуємося з різними компаніями про впровадження 5G. Але якщо говорити реалістично, то давайте ми за ці три роки покажемо і компаніям, і світу, і українцям, що ми рухаємося і вирішуємо проблеми. І коли я буду їхати в поїзді з Києва та Запоріжжя, і у мене буде ловити нормальний 4G, потім ми з вами поговоримо про 5G", – сказав Федоров.

Федоров розповів, коли в Україні буде 5G

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект бюджету України на 2020 рік, який має бути внесений до парламенту до 15 вересня, буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

Прем'єр-міністр України заявив, що Росія, безумовно є агресором, однак Україні не варто забувати про те, що це – її найбільший сусід.

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