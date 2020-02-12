Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Коли в Україні почнуть штрафувати за "євробляхи": з'явилася відповідь поліції

2.6т
Читати матеріал російською

У МВС офіційно підтвердили, що поки не можуть штрафувати власників "євроблях". Однак там готують бази, які дадуть таку можливість.

Про це йдеться у відповіді заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького громадській організації "Авто Євро Сила", яку опубліковано в Facebook у вівторок, 11 лютого. Він детально пояснив, яка наразі ситуація зі штрафами на дорогах.

Новини
Активісти спалили вже десяток авто на єврономерах. Відео

Штрафи за "євробляхи"

Штрафи за "євробляхи"

Білошицький підтвердив, що до завдання поліції належить виявляти авто на іноземних номерах, які перебувають в Україні з порушенням термінів ввезення або використовуються з порушенням норм Митного кодексу (наприклад, для підприємницької діяльності, або передані особам, що їх не ввозили). Також закон дозволяє поліцейським штрафувати водіїв "блях" на 8500 грн (500 мінімумів доходів). До того ж у них стало більше підстав для зупинення машин.

Однак система, яка дозволить правоохоронцям виявляти автомобілі-порушники, ще тільки тестується. "Станом на 20.01.2020 року впроваджується і тестується автоматизований обмін інформацією між органами доходів і соборів, прикордонною службою і органами Нацполіціі з метою контролю транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або поміщених в митний режим транзиту", – повідомили в Нацполіціі.

Відповідь від поліції

Відповідь від поліції

"Авто Євро Сила"

Відповідь від поліції

Відповідь від поліції

"Авто Євро Сила"

У "Авто Євро Силі" уточнили, що поліція може зупиняти авто з іноземною реєстрацією, якщо є докази порушення митного режиму. А штрафувати має право митниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення автомобілів із іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року. Однак з 1 січня 2020 року в Україні були набули чинності штрафи.

Українська поліція не може штрафувати водіїв нерозмитнених "євроблях", оскільки в неї зараз немає доступу до митних баз. Втім, зупинити авто з іноземною реєстрацією для звичайної перевірки копи можуть.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Авто на єврономерах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Авто на єврономерах
Особа
Олексій Білошицький
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Єврономери
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги