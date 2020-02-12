Коли в Україні почнуть штрафувати за "євробляхи": з'явилася відповідь поліції

У МВС офіційно підтвердили, що поки не можуть штрафувати власників "євроблях". Однак там готують бази, які дадуть таку можливість.

Про це йдеться у відповіді заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького громадській організації "Авто Євро Сила", яку опубліковано в Facebook у вівторок, 11 лютого. Він детально пояснив, яка наразі ситуація зі штрафами на дорогах.

Штрафи за "євробляхи"

Білошицький підтвердив, що до завдання поліції належить виявляти авто на іноземних номерах, які перебувають в Україні з порушенням термінів ввезення або використовуються з порушенням норм Митного кодексу (наприклад, для підприємницької діяльності, або передані особам, що їх не ввозили). Також закон дозволяє поліцейським штрафувати водіїв "блях" на 8500 грн (500 мінімумів доходів). До того ж у них стало більше підстав для зупинення машин.

Однак система, яка дозволить правоохоронцям виявляти автомобілі-порушники, ще тільки тестується. "Станом на 20.01.2020 року впроваджується і тестується автоматизований обмін інформацією між органами доходів і соборів, прикордонною службою і органами Нацполіціі з метою контролю транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або поміщених в митний режим транзиту", – повідомили в Нацполіціі.

Відповідь від поліції "Авто Євро Сила"

Відповідь від поліції "Авто Євро Сила"

У "Авто Євро Силі" уточнили, що поліція може зупиняти авто з іноземною реєстрацією, якщо є докази порушення митного режиму. А штрафувати має право митниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення автомобілів із іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року. Однак з 1 січня 2020 року в Україні були набули чинності штрафи.

Українська поліція не може штрафувати водіїв нерозмитнених "євроблях", оскільки в неї зараз немає доступу до митних баз. Втім, зупинити авто з іноземною реєстрацією для звичайної перевірки копи можуть.

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