Кого Зеленський може вигнати з Кабміну: "Слуги народу" задумалися про "чистки" міністрів

У "Слузі народу" й Офісі президента Володимира Зеленського всерйоз заговорили про кадрові перестановки в Кабміні. Під загрозою опинилися глави відразу декількох відомств. З одного боку, влада хоче "випустити пару" й публічно покарати тих, хто підриває довіру українців, а з іншого – напередодні ухвалення важливих рішень, зокрема запуску ринку землі, депутати намагаються виторгувати місця для "своїх" людей.

Детальніше про те, хто з членів Кабміну ризикує позбутися своїх крісел, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тиснуть або готують на вихід?

У політичних колах насамперед говорять про ротацію міністерки громад і територій Олени Бабак. Ця ж інформація вже неодноразово просочувалася в ЗМІ. Політикиня, як прийнято в таких ситуаціях, назвала повідомлення дискредитацією та маніпуляцією.

Її звинувачують в ігноруванні всіх сфер, окрім будівництва. Мовляв, направила грошові потоки до себе, а за реальні справи так і не взялася. Хоча прямих доказів її участі в схемах немає.

Назвати роботу Бабак успішною складно: наприклад, тут можна прочитати про грубі порушення під час видання дозволів на будівництво. Схеми існували ще до Олени Валеріївни, працюють також і при ній. До кого стікаються зібрані корупційні долари – велике питання.

Олена Бабак 24tv.ua

Джерела OBOZREVATEL розповідають: Бабак можуть "принести в жертву" на догоду одному з олігархів, який активно виступає проти міністерки. Нібито вже є й заміна – Олена Шуляк. Мовляв, вона близька до прем'єра Гончарука, під його керівництвом очолювала напрям "Будівництво" в Офісі ефективного регулювання.

Президент Зеленський поставив перед Бабак три завдання до кінця 2019 року ("маяки" позначили й для інших членів Кабміну): перевести адміністративні послуги в будівництві в електронний формат (реєструвати дозволи автоматично), запровадити судовий порядок оскарження робіт, скасувати декларації готовності об'єкта про здачу до експлуатації. І хоча електронний реєстр створили, питання до Бабак залишаються.

Поки вона залишається головною претенденткою на вихід. Також, як розповіли OBOZREVATEL, обговорюють і можливість звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофія Милованова. До його компетенції також виникали зауваження.

Кодекс законів про працю, який розробило його відомство, розкритикувало міжнародне об'єднання профспілок. Нібито він написаний у інтересах великого бізнесу й олігархів, а не простих робітників. А як будуть домагатися обіцяного зростання ВВП на 40% – досі не зрозуміло, точної стратегії немає.

Тимофій Милованов агропортал

Створена ним аграрна реформа (запуск ринку землі) була на руку великим латифундистам, а сам Милованов постійно провокує дискусії про розмір своєї зарплати. Мовляв, мало платять.

За інформацією OBOZREVATEL, на його захист виступив Володимир Зеленський. Тому, незважаючи на всі аргументи, поки головному економісту країни нічого не загрожує. Але тільки поки.

Не продемонстрував особливих успіхів і міністр диджиталізаціі Михайло Федоров. Прогрес у цифровізації є, але це радше заслуга міністра Кабміну Дмитра Дубілета. Водночас наймолодший міністр Федоров поки ще готується до обіцяної "держави в смартфоні". Ще одна порохова бочка – МОЗ. Його очільниці Зоряні Скалецькій дісталося одне з найпроблемніших відомств.

Наприклад, за попередні п'ять років на цій посаді побували Олег Мусій, Олександр Квіташвілі й Уляна Супрун (як в.о.). До всіх були претензії. Чи зможе втриматися Скалецька – залежить насамперед від підтримки з боку Зеленського. Її дедлайни від глави держави добігають кінця цього року (повинна запустити трансплантацію, удосконалити екстрену медичну допомогу).

Михайло Федоров головком

А ось твердо сидять у своїх кріслах глава МВС Арсен Аваков і головна фінансистка країни Оксана Маркарова. Це чи не єдині керівники, про долю яких поки суперечок немає.

У Раді поставили Гончарука на паузу

Чутки про те, що до кінця опалювального сезону в Кабміні очікуються ротації, були давно. Співрозмовники OBOZREVATEL у фракції "Слуга народу" аргументували цей крок просто: потрібно пустити кров і випустити пару для суспільства. Адже саме по рейтингу уряду б'ють найрезонансніші теми.

Відкриття ринку землі, платіжки за газ, рівень зарплат і інші більш соціальні питання лежать на плечах Кабінету міністрів. Тому команді Зе вигідно публічно "розправитися" з недбайливими міністрами або навіть прем'єром. Спустити весь негатив на них, показово покаравши відставкою.

Водночас, за інформацією OBOZREVATEL, всередині фракції "Слуги народу" готового рішення немає. Можливо, його відтермінували через те, що позачергових місцевих виборів навесні 2020 року не буде. У фракції й Офісі президента вигідніше вигнати очільників відомств наприкінці літа цього року, точнісінько до чергових місцевих виборів.

Деякі ж міністри, навпаки, встигли зміцнити позиції. Наприклад, глава МВС Арсен Аваков. Йому довірили участь у "нормандському форматі", також є результати розслідування вбивств Павла Шеремета й Аміни Окуєвої. Навіть у публічній площині якихось яскравих альтернатив йому поки не видно.

У цьому контексті варто лише додати недавній скандал із захмарними преміями. Коли керівники цілих міністерств виписували собі надбавки в 500% і вище, отримуючи сотні тисяч гривень на місяць. Але гучних звільнень через це не буде, все обмежиться лише публічним осудом.

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