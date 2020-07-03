Стало відомо, як зміняться ціни на газ після запуску ринку

Українцям передбачили зростання цін на газ в опалювальному сезоні на 44% в порівнянні з тим тарифом, за яким вони платили в червні.

На це вплине як запуск ринку газу, так і подорожчання енергоресурсу через зростання попиту взимку, йдеться в публікації "Ліги. Бізнес".

За даними Української енергетичної біржі (УЕБ), очікувати в майбутньому зниження не варто. Згідно з розрахунками УЕБ, до третього кварталу ціна на газ в Європі може зрости до $79 за тисячу кубометрів, а до опалювальної зими – майже в два рази більше, до $142.

У перерахунку на гривні за курсом долара на 2 липня це 3801 грн за тисячу кубів (без ПДВ і тарифів на транспортування), що на 44% більше, ніж в червні продавав "Нафтогаз" газозбутам для поставок населенню (2142 грн).

При цьому глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що ціни на газ для населення з запуском ринку газу будуть нижчими, ніж та, яку зараз встановлює держава. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"На сьогодні через перенасиченість українського ринку газом ми бачимо, що ринкова ціна буде нижче, ніж ті ціни, які визначають державні чиновники. Це факт і думаю, що цим фактом повинні скористатися всі українські споживачі", – сказав Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами нижче, ніж для бізнесу.

Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.