Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для українців

Цієї зими суми у платіжках за газ в Україні можуть зрости. Однак у людей є можливіть зафіксувати тариф на рік вперед.

Про це в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що ми побачимо у платіжках взимку

Коболєв додав, що ціни на газ взимку, як правило, збільшуються. Однак минулої зими цього не сталося через перенасичення ринку та кризу, викликаною пандемією.

"Тому, якщо такої кризи не буде, то я б очікував зростання ціни. Але є важливе "але". Завдяки відміні регулювання "Нафтогаз" та інші газові компанії почали пропонувати річні продукти. Тобто, зараз український споживач може зафіксувати собі ціну на весь рік і не перейматися, якою вона буде", – зазначив Коболєв.

Для цього потрібно обрати газового постачальника і той продукт (тариф), який дозволяє це робити.

"Наприклад, "Нафтогаз" пропонує зараз таку фіксацію ціни, і кожен може перейти на НАК як на постачальника, підписати контракт і платити за постачання газу в кінці кожного місяця за однією і тією ж ціною рівними частинами. В інших газопостачальних компаній теж є такі продукти", – підсумував Коболєв.

Скільки доведеться платити, якщо оформити пакет за вересневою ціною:

У "Нафтогазу" у тарифі "Річний" кубометр газу коштує 5,24 грн. Якщо в квартирі немає лічильника і домогосподарство платить за середньою нормою споживання, то суми в платіжках будуть такими:

Тільки газова плита – 51,35 грн за одну людину на місяць (616 грн на рік) за нормативом 9,8 кубометра на людину в місяць

Тільки газова плита, але немає гарячої води – 95,89 за одну людину на місяць (1150,70 грн в рік) за нормативом 18,3 кубометра на людину в місяць

Є газова плита і газова колонка – 123,66 грн за одну людину (1483,96 грн в рік) за нормативом 23,6 кубометра на людину в місяць.

У кого і як купувати газ

Він пояснив, що тепер домогосподарства можуть обирати, у кого купувати газ, за якою ціною та за яких умов.

"Тепер ціна газу визначається ринком, є конкуренція, на ринок зайшло вже багато компаній. Вони всі конкурують за кінцевого споживача – українське домогосподарство. З точки зору споживача, ця свобода вибору є головною перевагою будь-якого ринку", – сказав Коболєв.

Цифра в платіжках буде визначатися ринком, а не рішенням якогось чиновника.

"Ми щодня купуємо багато товарів – хліб, продукти харчування. Це все ринкові ціни. Ціна може змінюватися – збільшуватися чи зменшуватися в обидва боки. Це нормально. І розуміння того, що ціна є справедливою, з'явилося саме завдяки ринку. Тому що ціна, яка кимось регулюється, ніколи не буде вважатися справедливою", – сказав керівник "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанії, що постачають газ населенню в умовах ринку, оприлюднили ціни на вересень. Мінімальний тариф становить 4,39 грн за кубометр, а максимальний – 7 грн.

Споживачі природного газу, які отримують субсидії, зобов'язані негайно повідомляти органи соцзахисту про зміну постачальника палива. Інакше субсидії та пільги можуть бути розраховані неправильно.