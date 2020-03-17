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17 березня • оновлено в 12:18
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Коболєв підписав новий контракт із "Нафтогазом" на чотири роки: ЗМІ розкрили деталі

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Наглядова рада "Нафтогаз України" продовжила контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим на 4 роки.

Про це з посиланням на джерела повідомляє видання УНІАН. У березні 2014 року Кабінет міністрів призначив Андрія Коболєва головою правління НАК "Нафтогаз України", а у березні 2019-го уряд продовжив з ним контракт. на один рік.

Якби новий контракт не підписали, вже в цьому місяці Андрій Коболєв міг позбутися своєї посади. Також варто зазначити, що рішення про продовження контракту ухвалили без узгодження з Кабміном.

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року

Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року

Facebook Андрія Коболєва

Андрій Коболєв з 1999-го по 2002 рр. працював в українському підрозділі PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом з питань управління, спеціалізуючись на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень. З 2002-го по 2010 рік працював на різних посадах в НАК "Нафтогаз України". Також працював радником в інвестиційній компанії AYA Securities.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
ринок газу
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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