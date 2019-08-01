Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Ринки та компанії

"Буде дуже швидко": у Зеленського назвали дату запуску нового Кабміну

1.7т Читати матеріал російською

Новий склад Кабінету міністрів України буде сформований у перших числах вересня, коли розпочне роботу нова Верховна Рада.

Про це заявив представник президента України в уряді Андрій Герус в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Коаліціада не триватиме, все буде дуже швидко. Я думаю новий Кабмін буде сформований у перший або другий день роботи нового парламенту... я в цьому впевнений", – сказав він. За його прогнозом, Верховна Рада почне роботу в перших числах вересня.

Герус додав, що партія "Голос" Святослава Вакарчука, якщо захоче, зможе зайти у коаліцію.

Новини
Весь Кабмін — на вихід: хто займе місце Гройсмана, Супрун і Полторака

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України

За його словами, всіх домовленостей щодо складу нового уряду можна досягти у серпні.

"Зараз серпень, всі домовленості, які хтось хоче робити – їх можна робити у серпні, щоб потім не втрачати час. У нас є трохи часу, в країні потрібні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які треба швидко проводити . Щодня будуть нові рішення і кроки, щоб рухатися вперед", – додав він у ефірі програми.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, коаліція, яку може створити монобільшість партії "Слуга народу" після позачергових виборів до Верховної Ради України, забере всі міністерські крісла у Кабміні. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Також у новому Кабміні може стати менше міністерств. Міністерство культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту можуть об'єднати і зробити на їхній базі Міністерство з гуманітарної політики.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сколько еще до начала сентября будет убито людей на Донбассе Андрей Герус не сказал...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel