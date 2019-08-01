"Буде дуже швидко": у Зеленського назвали дату запуску нового Кабміну

Новий склад Кабінету міністрів України буде сформований у перших числах вересня, коли розпочне роботу нова Верховна Рада.
Про це заявив представник президента України в уряді Андрій Герус в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
"Коаліціада не триватиме, все буде дуже швидко. Я думаю новий Кабмін буде сформований у перший або другий день роботи нового парламенту... я в цьому впевнений", – сказав він. За його прогнозом, Верховна Рада почне роботу в перших числах вересня.
Герус додав, що партія "Голос" Святослава Вакарчука, якщо захоче, зможе зайти у коаліцію.
Кабінет Міністрів України
За його словами, всіх домовленостей щодо складу нового уряду можна досягти у серпні.
"Зараз серпень, всі домовленості, які хтось хоче робити – їх можна робити у серпні, щоб потім не втрачати час. У нас є трохи часу, в країні потрібні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які треба швидко проводити . Щодня будуть нові рішення і кроки, щоб рухатися вперед", – додав він у ефірі програми.
Як повідомлялось OBOZREVATEL, коаліція, яку може створити монобільшість партії "Слуга народу" після позачергових виборів до Верховної Ради України, забере всі міністерські крісла у Кабміні. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.
Також у новому Кабміні може стати менше міністерств. Міністерство культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту можуть об'єднати і зробити на їхній базі Міністерство з гуманітарної політики.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".