"Буде дуже швидко": у Зеленського назвали дату запуску нового Кабміну

Новий склад Кабінету міністрів України буде сформований у перших числах вересня, коли розпочне роботу нова Верховна Рада.

Про це заявив представник президента України в уряді Андрій Герус в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Коаліціада не триватиме, все буде дуже швидко. Я думаю новий Кабмін буде сформований у перший або другий день роботи нового парламенту... я в цьому впевнений", – сказав він. За його прогнозом, Верховна Рада почне роботу в перших числах вересня.

Герус додав, що партія "Голос" Святослава Вакарчука, якщо захоче, зможе зайти у коаліцію.

Кабінет Міністрів України

За його словами, всіх домовленостей щодо складу нового уряду можна досягти у серпні.

"Зараз серпень, всі домовленості, які хтось хоче робити – їх можна робити у серпні, щоб потім не втрачати час. У нас є трохи часу, в країні потрібні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які треба швидко проводити . Щодня будуть нові рішення і кроки, щоб рухатися вперед", – додав він у ефірі програми.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, коаліція, яку може створити монобільшість партії "Слуга народу" після позачергових виборів до Верховної Ради України, забере всі міністерські крісла у Кабміні. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Також у новому Кабміні може стати менше міністерств. Міністерство культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту можуть об'єднати і зробити на їхній базі Міністерство з гуманітарної політики.

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