Клімкін сказав, чим загрожує вільна економічна зона на Донбасі

Ярослав Маркін Ринки та компанії 14:29, 6.08.2020 Оновлено: 14:37, 6.08.2020

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що жодні "вільні економічні зони" на Донбасі неможливі, якщо під їхнім прикриттям здійснюватиметься "чорна" торгівля з Росією.

Про це він написав у Facebook у четвер, 6 липня, коментуючи ідею першого президента України, повноважного представника Києва в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука.

"Жодних вільних або не зовсім економічних зон на Донбасі до того моменту, як там буде безпека і повний контроль України, бути не може", – зазначив Клімкін.

Він додав, що якщо під цим соусом будуть протягувати "чорну дірку", через яку буде вчорну здійснюватися вся або майже торгівля з Росією, то результатом буде руйнування економіки та шалене зростання корупції та організованої злочинності.

"Щось на кшталт Придністров'я, тільки в десятки разів більше і на кордоні. Ось це і є те, чого не можна допустити, а все інше – предмет для розмови, якщо, повторюся, безпека та контроль над окупованими територіями будуть відновлені", – написав Клімкін.

Клімкін про вільну економічну зону на Донбасі
Facebook Павла Клімкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність компромісів у переговорах щодо Донбасу, однак не в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів.

  • Також глава української делегації в ТКГ в Мінську зазначив, що змінювати "мінський формат" доведеться, якщо він зайде в глухий кут у питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

  • Ідея нинішнього глави української делегації в ТКГ в Мінську Леоніда Кравчука про переговори з так званими представниками тимчасово окупованих територій Донбасу загрожує Україні долею Придністров'я і захоплених Росією грузинських автономій.

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Економіка Ринки та компанії

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