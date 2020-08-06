Клімкін сказав, чим загрожує вільна економічна зона на Донбасі
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що жодні "вільні економічні зони" на Донбасі неможливі, якщо під їхнім прикриттям здійснюватиметься "чорна" торгівля з Росією.
Про це він написав у Facebook у четвер, 6 липня, коментуючи ідею першого президента України, повноважного представника Києва в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука.
"Жодних вільних або не зовсім економічних зон на Донбасі до того моменту, як там буде безпека і повний контроль України, бути не може", – зазначив Клімкін.
Він додав, що якщо під цим соусом будуть протягувати "чорну дірку", через яку буде вчорну здійснюватися вся або майже торгівля з Росією, то результатом буде руйнування економіки та шалене зростання корупції та організованої злочинності.
"Щось на кшталт Придністров'я, тільки в десятки разів більше і на кордоні. Ось це і є те, чого не можна допустити, а все інше – предмет для розмови, якщо, повторюся, безпека та контроль над окупованими територіями будуть відновлені", – написав Клімкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність компромісів у переговорах щодо Донбасу, однак не в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів.
Також глава української делегації в ТКГ в Мінську зазначив, що змінювати "мінський формат" доведеться, якщо він зайде в глухий кут у питанні вирішення конфлікту на Донбасі.
Ідея нинішнього глави української делегації в ТКГ в Мінську Леоніда Кравчука про переговори з так званими представниками тимчасово окупованих територій Донбасу загрожує Україні долею Придністров'я і захоплених Росією грузинських автономій.