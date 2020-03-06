Києву можуть відключити газ: названо причину

У компанії "Оператор ГТС України" попередили, що Київ може опинитися без газопостачання.

Причина в тому, що "Київгаз" вже понад два місяці не підписує договір на транспортування газу. "Відповідно до Кодексу ГТС "Оператор ГТС" повинен припинити транспортування газу до мереж "Київгазу", що в результаті спричинить зупинку газопостачання для всіх споживачів в столиці", – йдеться в повідомленні на сайті ОГТСУ.

Раніше Антимонопольний комітет України порушив справу проти "Нафтогазу" – регулятора підозрюють в монопольному завищенні цін на газ для населення.

Газ в Києві

У компанії відзначили, що проєкт договору транспортування природного газу було відправлено для підписання "Київгазу" ще в грудні 2019 року. "Однак у відповідь ОГТСУ отримав відредагований варіант угоди разом з протоколом розбіжностей, які докорінно змінюють типовий договір і тим самим створюють дискримінаційні умови по відношенню до інших учасників ринку", – сказали в Операторі.

Там кажуть, що на сьогодні "Київгаз" – єдиний серед всіх 44 операторів газорозподільних мереж в Україні, який не уклав договір на транспортування газу.

Щоб у Києві не сталося відключення газу, ОГТСУ вимагає від НКРЕКУ перевірити, як "Київгаз" дотримується ліцензійних умов своєї роботи. "А саме – щодо наявності в цього оператора ГРМ чинного договору з ОГТСУ на транспортування газу у відповідності до типового договору", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

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