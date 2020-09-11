Китайський інвестор "Мотор Січ": тиск на нас відбувається не з комерційної сфери

Китайський бізнесмен Ван Цзин, що є ключовим акціонером Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon (компаній-інвесторів ПАТ "Мотор Січ") дав перше інтерв'ю українським ЗМІ. У світі його називають китайським Ілоном Маском через гучні масштабних високотехнологічних проектів.

Ван Цзин розповів, які насправді інтереси у китайських інвесторів в Україні, що думає про справу "Мотор Січі", яке майбутнє чекає підприємство і які перспективи інвестиційного спору з державою Україна. Він повідомив, що інвестує в більш, ніж 200 компаній, які працюють в понад 30 країнах і регіонах світу, включаючи Азію, Європу, Африку і Латинську Америку. У числі цікавих йому сфер бізнесу – виробництво телеком-обладнання, стільниковий зв'язок, інфраструктура, спорт, культура та ін.

В Україні Ван Цзин працює з 2013 року: разом з партнерами розглядав варіант будівництва глибоководного порту в Криму. Однак після анексії півострова Росією, відмовився від цих планів, хоча і розглядає можливість повернутися до проєкту, але вже на материковій частині нашої країни. Крім того, з 2014 року Xinwei Group почала надавати українським користувачам послуги мобільного широкосмугового мультимедійного зв'язку, в 2015 році розпочала співпрацю з ПАТ "Мотор Січ". А в 2016 році Ван Цзин і його партнери спільно інвестували в ПАТ "Мотор Січ".

Свій інтерес до "Мотор Січ" бізнесмен пояснює такими чинниками, як "величезний і постійний попит в Китаї і достатні гарантії фінансування, історія довгострокового дружнього співробітництва між Китаєм і Україною, високий ступінь відповідності між продукцією "Мотор Січ", а також попитом на китайському ринку".

Станом на сьогоднішній день китайська сторона вклала в проект "Мотор Січ" вже більше $1 млрд. Ван Цзин підкреслив, що захоплюється віковою історією компанії і назвав фактичного керівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва символом українського авіабудування. У той же час, бізнесмен вважає, що конкуренція у світі дуже висока, і якщо зараз не скористатися шансом на китайському ринку, скоро продукція "Мотор Січ" втратить актуальність.

Коментуючи поточний стан справ на "Мотор Січі", Ван Цзин сказав наступне: "Ми понесли величезні збитки. Невдачі, удари і тиск, від яких ми постраждали, цілком виходять не з комерційної сфери. Ми досі не знаємо, в зв'язку з чим ми були необгрунтовано позбавлені наших законних прав без будь-яких ясних пояснень".

Нагадаємо, що китайські інвестори ні самі, ні в партнерстві, не можуть з 2016 року вступити в права власності: угода заблокована з 2017 року, акції арештовані за ініціативою СБУ, а Генпрокуратура в серпні наклала додатковий арешт на акції. При цьому АМКУ не дає дозволу на концентрацію – днями відомство повернуло спільну заявку Skyrizon і групи DCH, українського партнера китайських інвесторів.

Співпрацю з DCH китайська сторона почала після того, як "Укроборонпром" заявив про неактуальність спільної з Skyrizon діяльності по "Мотор Січі".

"З невідомих причин, "Укроборонпром" не став використовувати цю можливість", – сказав Ван Цзин. Він додав, що китайські інвестори вибрали DCH в якості нового партнера, оскільки бачать загальний напрямок роботи і поважають бенефіціара групи: "Олександр Ярославський мудра, енергійна, далекоглядна людина, репутація якого вже давно переступила за межі України".

Ван Цзин офіційно спростував чутки про перенесення виробництва авіадвигунів із Запоріжжя в Китай: "Мотор Січ" завжди буде українським підприємством, і завжди буде існувати на українській землі".

У той же час, китайський бізнесмен підкреслив, що він і його партнери мають намір "рішуче відстоювати свої законні права та інтереси".

Раніше повідомлялося, що до Мін'юсту направлено претензію китайських інвесторів "Мотор Січі" з інформацією про їх намір почати інвестиційний спір з державою Україна з метою відшкодування нанесених їм збитків у розмірі $3,5 млрд. При цьому Ван Цзин все ж сподівається на врегулювання ситуації за столом переговорів з українською владою.

"Виграш в суді не завжди означає перемогу. Я щиро сподіваюся, що ми з державою Україна зможемо прийти до взаємної вигоди, взаємної перемоги і до спільного розвитку", – наголосив він.

Як відомо, на початку серпня 2020 року Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що пов'язана з нею компанія Beijing Skyrizon і українська група DCH подали спільну заяву в АМКУ про покупку акцій ПАТ "Мотор Січ" .

Одночасно в даний час в українських судах ведеться кілька розглядів за позовами різних акціонерів "Мотор Січ", які оскаржують арешти акцій. Згідно з чинним законодавством Мін'юст, отримавши повідомлення про намір іноземного інвестора почати інвестиційний спір, повинен створити робочу групу з усіма залученими в процес органами влади – ОП, Кабмін, СБУ, ГПУ, АМКУ та ін.