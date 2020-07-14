Китай відповів США новими санкціями

Китай запровадив санкції щодо низки посадових осіб і організацій в США. Рішення було ухвалено у відповідь на обмеження, введені США за порушення прав людини проти офіційних осіб Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР.

Про це з посиланням на агентство "Сіньхуа" повідомив "РБК-Україна".

Китай запровадив санкції щодо посла США з питань міжнародної релігійної свободи Державного департаменту США Сема Браунбека, сенаторів Марко Рубіо і Теда Круза, а також конгресмена Кріса Сміта.

Офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн зазначила, що Китай висловлює рішучий протест проти втручання США у внутрішні справи Китаю і порушенням засадничих принципів міжнародних відносин.

Також вона додала, що міжнародне співтовариство повинно "спільно виступити проти продовження або відновлення санкцій проти Ірану, наполягати на тому, щоб США повернулися на шлях поваги і виконання СВПД".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство торгівлі США внесло до "чорного списку" 33 китайські компанії і організації.

Міністерство торгівлі США ввело в дію з 29 червня посилені експортні обмеження щодо Росії.