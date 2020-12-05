Китай не пройде! Українська компанія "ВенетоМед" шиє костюми медзахисту

Олександр Соколовський
Олександр Соколовський
Ринки та компанії / Думки
3,4 т.
Китай не пройде! Українська компанія 'ВенетоМед' шиє костюми медзахисту

Текст мовою оригіналу

Китай не пройдёт!

Было - стало...

Люблю такое. Первое фото я сделал в конце августа. Приехал тогда в Черкассы, где Группа Венето запустила новое медицинское направление, чтобы посмотреть как идут дела у коллег по цеху. Хоть мы и конкуренты на рынке медодежды, но обсуждаем совместные производственные проекты. И это правильно, ведь только объединив усилия и можно сопротивляться экспансии китайцев, корейцев, турков и многих кого ещё, кому интересен наш рынок.

Китай не пройде! Українська компанія "ВенетоМед" шиє костюми медзахисту
Китай не пройде! Українська компанія "ВенетоМед" шиє костюми медзахисту
Китай не пройде! Українська компанія "ВенетоМед" шиє костюми медзахисту
Китай не пройде! Українська компанія "ВенетоМед" шиє костюми медзахисту
Китай не пройде! Українська компанія "ВенетоМед" шиє костюми медзахисту

С ВенетоМед начали сотрудничество с первых мартовских дней наступления эпидемии, когда производством медицинской продукции никто не занимался приходилось осваивать это направление с нуля.

С тех пор и "Текстиль-Контакт" и "ВенетоМед" во многом шли параллельными курсами - готовили соответствующие медтребованиям помещения, привозили и монтировали новое оборудование для ультразвуковой сварки полотен, разрабатывали модели высокотехнологичной медицинской паяной одежды, последние пол года проводили ее испытания, получали лабораторные заключения для подтверждения соответствия международным медстандартам, получали медицинский ISO и т.д...

И вот на этой неделе я получил приглашение на официальное открытие в Черкассах нового цеха "ВенетоМед". Там, где недавно было пустующее и неприспособленное помещение.

В итоге на сегодня:

- дополнительно создано 200 рабочих мест;

- проинвестировано более миллиона долларов;

- количество рабочих мест этой зимой планируется удвоить!

В результате проделанной работы компании в ноябре удалось получить большой заказ от МОЗ и подписать через уполномоченное им ДП "Медичні Закупівлі України" контракт на пошив 700 тысяч халатов. Что сильно расстроило многих китайцев и тех посредников, кто готов был импортировать сюда их продукцию.

И хоть внутренняя конкуренция только увеличивается (а "ВенетоМед" далеко не последняя компания в Украине, которая включилась в производство защиты наших медиков), меня это только радует, заставляет не расслабляться, а идти дальше, расширять линейку продукции, думать о новых возможностях и совершенствоваться!

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Джерело:Facebook Александра Соколовского
Україна