Кінець торговельної війни? У відносинах США і Китаю трапився несподіваний поворот

Торгова війна між США і Китаєм стала трохи зменшувати оберти. Країни погодилися на поступове зниження мит на товари.

Про це повідомив представник міністерства комерції КНР Гао Фен, передає "Інтерфакс".

"Перший етап враховує домовленості про постачання американських сільгосптоварів до КНР, встановлення правил для запобігання маніпулюванню курсами валют, заходи щодо захисту інтелектуальної власності та відкриття ринків КНР для американських компаній", – йдеться в публікації.

Раніше в листопаді офіційні Вашингтон і Пекін оголосили, що згодні укласти торговельну угоду, в разі підписання якої США, як очікується, не вводитимуть нові мита проти КНР з 15 грудня. Президент Дональд Трамп також повідомив, що, за умовами угоди, КНР збільшить імпорт американської сільгосппродукції на $40-50 млрд.

США й Китай змогли домовитися

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні 2018 року США встановили нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапив ряд найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

11 травня Трамп розпорядився встановити мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт в США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

10 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа може укласти з Китаєм валютну угоду.

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