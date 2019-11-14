Кінець епохи бідності? Ляшко розніс бюджет-2020, ухвалений "слугами народу"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що бюджет-2020, ухвалений монобільшістю Ради, ставить хрест на обіцянках президента Володимира Зеленського про "кінець епохи бідності".

За його словами, фінансовий документ продовжує грабіж українського народу. Про це політик написав у Facebook в четвер, 14 листопада.

"Мізерні доходи, відсутність стимулів для інвесторів, нові побори для підприємців. Підвищення пенсій на 130 гривень, а зарплат – на 500 гривень – це знущання над здоровим глуздом! Такі принизливі зарплати не зупинять трудову міграцію і не подолають масову бідність", – заявив Ляшко.

За його словами, замість розвитку економіки Україні запропонували продаж землі й державного майна, зокрема стратегічних підприємств, легалізацію азартних ігор і обмеження прав найманих працівників. "Звідки за таких умов можуть взятися кошти на зарплати, пенсії, соціальну сферу? Тим паче, коли кожна третя гривня бюджету піде на погашення боргів", – написав ексдепутат.

Від імені політсили він висунув вимогу до влади. "Наша вимога до влади – радикальна зміна економічної політики, ставка на національного виробника, суттєве підвищення доходів українців. Лише так можна вирвати громадян із лап бідності, а Україну – з принизливої зовнішньої залежності", – заявив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 14 листопада 280 голосами ухвалила в другому читанні і в цілому бюджет України на 2020 рік. Це стало рекордно швидким голосуванням. Депутати не розглядали правки в сам документ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям у 2020 році не буде.

В Україні мінімальну зарплату в 2020 році планують збільшити з 4173 до 4723 грн.

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