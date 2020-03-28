Кількість українських "заробітчан" після карантину буде рости: озвучений тривожний прогноз

Після закінчення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі кількість українських "заробітчан" буде рости.
Про це OBOZREVATEL висловив свою думку президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Криза, яка зараз з'явилася в Україні і Європі, дійсно показує нашим громадянам, наскільки ми відрізняємося від Європи. Люди, які захочуть в майбутньому убезпечитися від якихось проблем, які будуть пов'язані з новим коронавірусом або новою економічною кризою, звичайно, будуть шукати можливість залишитися за кордоном", – зазначив експерт.
Кількість українських "заробітчан" після карантину буде рости
espreso.tv
За його словами, близько 13-16% українців постійно їздять працювати за кордон. Воскобойник впевнений, що після карантину число буде рости.
"Якщо спиратися на дані соціологічних досліджень, приблизно 10-12% від тих, хто працює за кордоном в майбутньому не хочуть повертатися жити і працювати в Україні. Я думаю, що це число буде збільшуватися через кризу", – підкреслив він.
Експерт упевнений, що одна з причин цього – різниця в розмірі зарплат в Україні та Європі.
Як писав OBOZREVATEL раніше, поляки зняли з повітря багатотисячний натовп українців на кордоні.
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