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28 березня • оновлено в 12:43
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Кількість українських "заробітчан" після карантину буде рости: озвучений тривожний прогноз

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Після закінчення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі кількість українських "заробітчан" буде рости.

Про це OBOZREVATEL висловив свою думку президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Криза, яка зараз з'явилася в Україні і Європі, дійсно показує нашим громадянам, наскільки ми відрізняємося від Європи. Люди, які захочуть в майбутньому убезпечитися від якихось проблем, які будуть пов'язані з новим коронавірусом або новою економічною кризою, звичайно, будуть шукати можливість залишитися за кордоном", – зазначив експерт.

Кількість українських "заробітчан" після карантину буде рости

Кількість українських "заробітчан" після карантину буде рости

espreso.tv

За його словами, близько 13-16% українців постійно їздять працювати за кордон. Воскобойник впевнений, що після карантину число буде рости.

"Якщо спиратися на дані соціологічних досліджень, приблизно 10-12% від тих, хто працює за кордоном в майбутньому не хочуть повертатися жити і працювати в Україні. Я думаю, що це число буде збільшуватися через кризу", – підкреслив він.

Експерт упевнений, що одна з причин цього – різниця в розмірі зарплат в Україні та Європі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, поляки зняли з повітря багатотисячний натовп українців на кордоні.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Тег
заробітчани
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Golan Sim
Golan Sim
"Україна стала могутньою экономiчною державой i тепер iї нiхто не дожене!", - С. Вакарчук ))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Нерабы))
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Економіка Ринки та компанії

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