Кілька тисяч з кожної квартири: українцям прийдуть платіжки за нерухомість

Українцям до 1 липня надішлють платіжки про сплату податку на нерухомість. На те, щоб заплатити державі, дається рівно два місяці і тих, хто з якоїсь причини забуде заплатити, можуть оштрафувати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір податку визначає місцева влада. Закон же їх обмежує максимальною ставкою – 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. За рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалки.

Важливо також відзначити, що розмір мінімальної заробітної плати враховується за станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка становила 3723 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 37,2 грн. Наприклад, за квартиру площею 100 квадратів доведеться сплатити податок у розмірі 1 488 грн.

Податок сплачують українці, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів. Однак, як і у випадку зі ставками, місцева влада має право норму збільшити. Наприклад, стягувати податок тільки з квартир площею, наприклад, від 80 квадратів. Але зменшити до 50 – не можна. Тим же, хто володіє елітною нерухомістю, заплатити доведеться в рази більше. Так, за квартиру в 300 квадратів і будинок в 600 крім самого податку доведеться ще внести 25 тис. грн разової виплати. Більш того, вважати будуть не тільки з "зайвих" квадратів, а з усієї площі.

До слова, оподатковується не тільки житлова, а й будь-яка інша нерухомість, в тому числі прибудови до будинку (сараї). Правда, в більшості місцевих рад прийняли рішення для сараїв встановити податкову ставку в розмірі 0%. "У разі якщо контролюючий орган не направив (не вручили) податкове / податкові повідомлення-рішення до 1 липня року, наступного за звітним, фізичні особи звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання (пп. 266.10.2 ПКУ) ", – пояснили в ГФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України від 23 листопада 2018 го прийняла в другому читанні і за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Згідно з документом, інфляція складе 7,5%, а динаміка ВВП - близько 3%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся