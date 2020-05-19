У Києві піднімуть тарифи на воду майже на 20%

У 2021 році "Київводоканал" збирається підняти тариф на централізоване водопостачання та водовідведення на 19%.

Про це прес-служба повідомила на сайті компанії. Там нагадали, що чинний тариф був затверджений 5 лютого 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Тариф на воду в Києві

Скільки кияни платять за воду зараз

Зокрема, тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва встановлювався в розмірі 22,99 грн (у тому числі ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м:

13,440 грн (в тому числі ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,552 грн (в тому числі ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Який тариф пропонують встановити

"Київводоканал" пропонує встановити на 2021 рік тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва в розмірі 27,35 грн (у тому числі ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

14,74 грн (у тому числі ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;

12,61 грн (у тому числі ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Таким чином, підвищення тарифу складе практично 19%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів не планує в 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

В Україні знизилася ціна на електрику, але вона все одно залишилася вищою, ніж в ряді європейських країн.